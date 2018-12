Додано: Вів 18 гру, 2018 17:26

Serg-ik написав: kingkongovets написав: Serg-ik написав: а НДС? или Единый налог? Забыли?



я их не плачу я их не плачу

Опаньки..

Из чего можно сделать вывод, что как частный предприниматель Вы не зарегистрированы. Но платите налог на землю ( скорее всего, аренду земли), не верю, что у Вас есть киевская земелька в собственности, чтоб платить с неё налог.

Из чего делаю вывод, что Вы сдаёте всё в аренду как физлицо и , помимо платы за землю, платите аж 18% !!! налога на доход физлиц и 1,5% военного сбора от арендной платы. Кинг, да Вы-меценатище

вы стока чуши нагородили, шо мне даже лень в который раз тыкать вас в нее носом, тем более шо я неоднократно уже все это пояснял

изучайте матчасть(с) и не корчите больше из себя знатока нк - я ваш уровень понял когда впервые услышал вашу трактовку ндфл

