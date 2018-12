Додано: Вів 18 гру, 2018 19:42

А когда ознакомитесь и вдруг осознаете, что Вы настолько успешны и реализованы, что можете не просто по форумам нищебродов хаять, но еще и имеете достаточно сил и влияния что бы что-то поменять в этом государстве..

У меня нет достаточно ресурсов (времени и здоровья) для изменения чего-то в государстве.



Если каждый наведёт порядок у себя дома, бардаку просто неоткуда будет взяться - я придерживаюсь этого правила. У каждого своя сфера ответственности (образно говоря, "территория"), а значит - ему и рулить на этой своей "территории". Я рулю на своей территории, Вы - на своей, Сержик - на своей, а Кличко - на своей.





Amat написав: .. И сделать что-то, что бы бедных было меньше, работы больше, удовлетворенность жизнью была выше, как результат рождаемость выше... и как результат рождаемости - рост экономики... от чего ваш и Конговский бизнес будет только расти и приносить вам больше прибыли и счастья....

Звучит хорошо. На практике - НЕ работает.



Я предпочитаю реальные дела, от которых и идёт полнота жизни и удовлетворённость - помочь больным детям, помочь нашим воинам, помочь арендаторам с оплатой, точнее, спонсировать их (что такое для молодой семьи с дитём жить на квартире на птичьих правах, отдавать кучу бабла незнакомым людям, когда неоткуда ждать помощи - знаю не понаслышке - мы снимали несколько лет по разным городам).



Мне так ближе и понятнее, чем разбираться в том, что такое и как работает государство.



Справедливости нет - есть добрые дела, которые мы можем сделать для ближнего.



Amat написав: Вот тогда может Вам не так противно будет от того кто вас окружает...

Противно когда люди брюзжат и жалуются вместо того, чтобы просто взять и сделать. Ну или хотя бы попытаться.

