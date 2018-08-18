Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав: Макс, а ты не пробовал себе представить что случится если появится реальная конкуренция на торгах за землю ? И где будут эти ценники на Варшавский,ФТ или КТ ?
Если землю под застройку начнут продавать с аукциона - ценники на новострои на этой земле будут существенно выше чем ценники на новострои на земле вымученной "бесплатно"/за взятки. Это же очевидно.
Увы это очевидно для адекватов, для последователей учения захар_а все совсем не так. Для них продажа земли под застройку по рыночной цене к дешевею, застройщик строит за свои к дешевею, аналитики-альтернативщики
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
zzzzzz написав: Макс, а ты не пробовал себе представить что случится если появится реальная конкуренция на торгах за землю ? И где будут эти ценники на Варшавский,ФТ или КТ ?
Если землю под застройку начнут продавать с аукциона - ценники на новострои на этой земле будут существенно выше чем ценники на новострои на земле вымученной "бесплатно"/за взятки. Это же очевидно.
Увы это очевидно для адекватов, для последователей учения захар_а все совсем не так. Для них продажа земли под застройку по рыночной цене к дешевею, застройщик строит за свои к дешевею, аналитики-альтернативщики
А развить мысль еще дальше слабо ? Что будет если на рынок придет еще 10 застройщиков ( не киевских ) которые тоже хотят получить прибыль ? Никогда не слышали что такое честная конкуренция,единые правила ?
zzzzzz написав:Если например гражданин Украины зарегистрированный в Житомире, открыл депозит в киевском отделении банка зарегистрированного во Львове, куда НДФЛ ( местные бюджеты) пойдет ?
такой НДФЛ идет прямо в гос.бюджет. весь. ст.29 Бюджетного Кодекса:
2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать: 1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 25 відсотків на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя) та у розмірі 60 відсотків - на території міста Києва; 1-1)податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пасивних доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України;
Могу мысль еще дальше развитие про конкурентную продажу земельных участков.
Неизвестно что будет дешевле для застройщика, раздать всем взятки на монополизированном рынке, или купить землю под застройку по рыночной цене . Цена на землю сильно не взлетит, т.к. этот условный дом надо будет еще продать. Но при этом бюджет города получит дополнительные доходы для строительства социальных объектов тех же школ и детских садиков, больниц, поликлинник , ага, привет ККЦ.
Но бывшие прокурорские считают взяточничество, нормальной формой экономических взаимоотношений.
Amat написав:... А когда ознакомитесь и вдруг осознаете, что Вы настолько успешны и реализованы, что можете не просто по форумам нищебродов хаять, но еще и имеете достаточно сил и влияния что бы что-то поменять в этом государстве..
У меня нет достаточно ресурсов (времени и здоровья) для изменения чего-то в государстве.
Если каждый наведёт порядок у себя дома, бардаку просто неоткуда будет взяться - я придерживаюсь этого правила. У каждого своя сфера ответственности (образно говоря, "территория"), а значит - ему и рулить на этой своей "территории". Я рулю на своей территории, Вы - на своей, Сержик - на своей, а Кличко - на своей.
Amat написав:.. И сделать что-то, что бы бедных было меньше, работы больше, удовлетворенность жизнью была выше, как результат рождаемость выше... и как результат рождаемости - рост экономики... от чего ваш и Конговский бизнес будет только расти и приносить вам больше прибыли и счастья....
Звучит хорошо. На практике - НЕ работает.
Я предпочитаю реальные дела, от которых и идёт полнота жизни и удовлетворённость - помочь больным детям, помочь нашим воинам, помочь арендаторам с оплатой, точнее, спонсировать их (что такое для молодой семьи с дитём жить на квартире на птичьих правах, отдавать кучу бабла незнакомым людям, когда неоткуда ждать помощи - знаю не понаслышке - мы снимали несколько лет по разным городам).
Мне так ближе и понятнее, чем разбираться в том, что такое и как работает государство.
Справедливости нет - есть добрые дела, которые мы можем сделать для ближнего.
Amat написав:Вот тогда может Вам не так противно будет от того кто вас окружает...
Противно когда люди брюзжат и жалуются вместо того, чтобы просто взять и сделать. Ну или хотя бы попытаться. "Я хоть попытался, чёрт возьми!" (с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.