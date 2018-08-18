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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30383039304030413042>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:47

  Kostia написав:Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?


А кто ваша целевая аудитория ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:48

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?


А кто ваша целевая аудитория ?

Люди, которым интересна недвижимость в Киеве и город
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:51

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Макс, а ты не пробовал себе представить что случится если появится реальная конкуренция на торгах за землю ? И где будут эти ценники на Варшавский,ФТ или КТ ?

Если землю под застройку начнут продавать с аукциона - ценники на новострои на этой земле будут существенно выше чем ценники на новострои на земле вымученной "бесплатно"/за взятки. Это же очевидно.

Увы это очевидно для адекватов, для последователей учения захар_а все совсем не так. Для них продажа земли под застройку по рыночной цене к дешевею, застройщик строит за свои к дешевею, аналитики-альтернативщики :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:04

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Макс, а ты не пробовал себе представить что случится если появится реальная конкуренция на торгах за землю ? И где будут эти ценники на Варшавский,ФТ или КТ ?

Если землю под застройку начнут продавать с аукциона - ценники на новострои на этой земле будут существенно выше чем ценники на новострои на земле вымученной "бесплатно"/за взятки. Это же очевидно.

Увы это очевидно для адекватов, для последователей учения захар_а все совсем не так. Для них продажа земли под застройку по рыночной цене к дешевею, застройщик строит за свои к дешевею, аналитики-альтернативщики :mrgreen:


А развить мысль еще дальше слабо ?
Что будет если на рынок придет еще 10 застройщиков ( не киевских ) которые тоже хотят получить прибыль ?
Никогда не слышали что такое честная конкуренция,единые правила ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:10

  zzzzzz написав:Если например гражданин Украины зарегистрированный в Житомире, открыл депозит в киевском отделении банка зарегистрированного во Львове, куда НДФЛ ( местные бюджеты) пойдет ?

такой НДФЛ идет прямо в гос.бюджет. весь.
ст.29 Бюджетного Кодекса:
2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать:
1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 цієї частини статті), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України у розмірі 25 відсотків на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя) та у розмірі 60 відсотків - на території міста Києва;
1-1) податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пасивних доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України;
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:21

Могу мысль еще дальше развитие про конкурентную продажу земельных участков.

Неизвестно что будет дешевле для застройщика, раздать всем взятки на монополизированном рынке, или купить землю под застройку по рыночной цене .
Цена на землю сильно не взлетит, т.к. этот условный дом надо будет еще продать.
Но при этом бюджет города получит дополнительные доходы для строительства социальных объектов тех же школ и детских садиков, больниц, поликлинник , ага, привет ККЦ.

Но бывшие прокурорские считают взяточничество, нормальной формой экономических взаимоотношений.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:24

Активисты Позняков-4 и 4а ликуют.
Будет построена школа и стадион.
Уже есть дорожная карта.

Зображення
l66
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:28

l66
Вы читали выше пост ?
https://lb.ua/society/2018/12/17/415205 ... irPeFjXqcc
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:42

  Amat написав:...
А когда ознакомитесь и вдруг осознаете, что Вы настолько успешны и реализованы, что можете не просто по форумам нищебродов хаять, но еще и имеете достаточно сил и влияния что бы что-то поменять в этом государстве..

У меня нет достаточно ресурсов (времени и здоровья) для изменения чего-то в государстве.

Если каждый наведёт порядок у себя дома, бардаку просто неоткуда будет взяться - я придерживаюсь этого правила. У каждого своя сфера ответственности (образно говоря, "территория"), а значит - ему и рулить на этой своей "территории". Я рулю на своей территории, Вы - на своей, Сержик - на своей, а Кличко - на своей.


  Amat написав:.. И сделать что-то, что бы бедных было меньше, работы больше, удовлетворенность жизнью была выше, как результат рождаемость выше... и как результат рождаемости - рост экономики... от чего ваш и Конговский бизнес будет только расти и приносить вам больше прибыли и счастья....

Звучит хорошо. На практике - НЕ работает.

Я предпочитаю реальные дела, от которых и идёт полнота жизни и удовлетворённость - помочь больным детям, помочь нашим воинам, помочь арендаторам с оплатой, точнее, спонсировать их (что такое для молодой семьи с дитём жить на квартире на птичьих правах, отдавать кучу бабла незнакомым людям, когда неоткуда ждать помощи - знаю не понаслышке - мы снимали несколько лет по разным городам).

Мне так ближе и понятнее, чем разбираться в том, что такое и как работает государство.

Справедливости нет - есть добрые дела, которые мы можем сделать для ближнего.

  Amat написав:Вот тогда может Вам не так противно будет от того кто вас окружает...

Противно когда люди брюзжат и жалуются вместо того, чтобы просто взять и сделать. Ну или хотя бы попытаться.
"Я хоть попытался, чёрт возьми!" (с)
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:49

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?


А кто ваша целевая аудитория ?

Люди, которым интересна недвижимость в Киеве и город


Сколько среди покупателей недвижимости англоязычных 0,001% ?
Или вы туристический блог о городе делаете ?
Туристы и покупатели разные группы людей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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