Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:57
Сегодня все решилось.
Проголосовали за школу и стадион.
Активисты ликуют в соцсетях.
l66
Повідомлень: 2645
З нами з: 05.01.14
Подякував: 264 раз.
Подякували: 390 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 гру, 2018 19:59
l66 написав:
Сегодня все решилось.
Проголосовали за школу и стадион.
Активисты ликуют в соцсетях.
О круто ))
Но по мнению ККЦ во всем все равно виноваты местные жители которые там купили жилье
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 29682
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2911 раз.
Подякували: 4820 раз.
Профіль
10
2
1
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:00
zzzzzz написав: l66 написав:
Сегодня все решилось.
Проголосовали за школу и стадион.
Активисты ликуют в соцсетях.
О круто ))
Но по мнению ККЦ во всем все равно виноваты местные жители которые там купили жилье
Детям из Мордора через несколько лет будет где учиться)
l66
Повідомлень: 2645
З нами з: 05.01.14
Подякував: 264 раз.
Подякували: 390 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:00
Kostia написав:
Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?
Українською робить.
Очаги загрязнения по видам: шум, выхлопы, тяжелые металлы, радиация и т.д. Криминогенная обстановка. Состояние сетей и коммуникаций, внутриквартальных проездов. Плотность населения, в т.ч. нагрузка на тнфраструктуру и т.д.
Востаннє редагувалось
airmax78
в Вів 18 гру, 2018 20:03, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
Повідомлень: 27196
З нами з: 25.10.12
Подякував: 705 раз.
Подякували: 3008 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:03
l66
Мне вообще кажется что ККЦ сдает свою недвигу под магазин "Рошен"
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 29682
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2911 раз.
Подякували: 4820 раз.
Профіль
10
2
1
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:05
airmax78 написав:
Українською
робить
.
хватит позориться
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
1
Повідомлень: 13439
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1812 раз.
Подякували: 3791 раз.
Профіль
5
2
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:06
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Українською
робить
.
хватит позориться
Штирлица выдал гугл-транслейт
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 29682
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2911 раз.
Подякували: 4820 раз.
Профіль
10
2
1
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:09
Зубожіння: Санахант парализовал работу отделения НП.
airmax78
Повідомлень: 27196
З нами з: 25.10.12
Подякував: 705 раз.
Подякували: 3008 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:10
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Українською
робить
.
хватит позориться
Раздалось из кустов. Заметьте, это первый пост Юры в ветке за день. Бдит.
airmax78
Повідомлень: 27196
З нами з: 25.10.12
Подякував: 705 раз.
Подякували: 3008 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:11
zzzzzz написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
Українською
робить
.
хватит позориться
Штирлица выдал гугл-транслейт
смотрю на этих безграмотных учителей нравов и морали...
сейчас расскажет, что на поскоте украинский - пятый, после молдавского.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
1
Повідомлень: 13439
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1812 раз.
Подякували: 3791 раз.
Профіль
5
2
+ Додати тему
Відповісти на тему