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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3039304030413042>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:57

  zzzzzz написав:l66
Вы читали выше пост ?
https://lb.ua/society/2018/12/17/415205 ... irPeFjXqcc

Сегодня все решилось.
Проголосовали за школу и стадион.
Активисты ликуют в соцсетях.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:59

  l66 написав:
  zzzzzz написав:l66
Вы читали выше пост ?
https://lb.ua/society/2018/12/17/415205 ... irPeFjXqcc

Сегодня все решилось.
Проголосовали за школу и стадион.
Активисты ликуют в соцсетях.


О круто ))
Но по мнению ККЦ во всем все равно виноваты местные жители которые там купили жилье :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:00

  zzzzzz написав:
  l66 написав:
  zzzzzz написав:l66
Вы читали выше пост ?
https://lb.ua/society/2018/12/17/415205 ... irPeFjXqcc

Сегодня все решилось.
Проголосовали за школу и стадион.
Активисты ликуют в соцсетях.


О круто ))
Но по мнению ККЦ во всем все равно виноваты местные жители которые там купили жилье :mrgreen:

Детям из Мордора через несколько лет будет где учиться)
l66
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:00

  Kostia написав:Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?

Українською робить.
Очаги загрязнения по видам: шум, выхлопы, тяжелые металлы, радиация и т.д. Криминогенная обстановка. Состояние сетей и коммуникаций, внутриквартальных проездов. Плотность населения, в т.ч. нагрузка на тнфраструктуру и т.д.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 18 гру, 2018 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:03

l66
Мне вообще кажется что ККЦ сдает свою недвигу под магазин "Рошен" :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:05

  airmax78 написав:Українською робить.

хватит позориться
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:06

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Українською робить.

хватит позориться

Штирлица выдал гугл-транслейт :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зубожіння: Санахант парализовал работу отделения НП.
Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:10

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Українською робить.

хватит позориться

Раздалось из кустов. Заметьте, это первый пост Юры в ветке за день. Бдит.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:11

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Українською робить.

хватит позориться

Штирлица выдал гугл-транслейт :mrgreen:

смотрю на этих безграмотных учителей нравов и морали...
сейчас расскажет, что на поскоте украинский - пятый, после молдавского.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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