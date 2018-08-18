Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?
Українською робить. Очаги загрязнения по видам: шум, выхлопы, тяжелые металлы, радиация и т.д. Криминогенная обстановка. Состояние сетей и коммуникаций, внутриквартальных проездов. Плотность населения, в т.ч. нагрузка на тнфраструктуру и т.д.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 18 гру, 2018 20:03, всього редагувалось 1 раз.
galadriel написав: У каждого своя сфера ответственности (образно говоря, "территория"), а значит - ему и рулить на этой своей "территории". Я рулю на своей территории, Вы - на своей, Сержик - на своей, а Кличко - на своей.
Честно - удивлен Вашему мировоззрению. А если все в Вашей схеме делают все хорошо, кроме Кличко? Ну нет у нас механизмов отзыва непорядочных/не оправдавших доверия. А над Кличко есть еще люди. И как показал исторический опыт - ВСЕ они не делают то, что должны. И делают жизнь всех остальных еще горше.
Я почитал сегодняшнюю переписку и просто в очередной раз убедился, что точка зрения зависит от места сидения. У тех, кто наколядовал на квартиры-недвижку в смутные времена (и считают, что заработали их тяжким трудом) почему-то считаю себя в праве учить тех, кто сегодня пытается наскирдовать на эконом. Время немножко изменилось, доходы/затраты/возможность к накоплению совсем другие стали.
Но базовая проблема - люди из лагеря условного Сержика не могут понять ПОЧЕМУ люди из лагеря условного ККЦ не понимают основных целей создания государства. Государство создается для облегчения жизни граждан, для создания национальных инфраструктурных проектов, которые просто не по силам условной, хоть и очень целеустремленной Галадриели.