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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3039304030413042>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:57

  zzzzzz написав:l66
Вы читали выше пост ?
https://lb.ua/society/2018/12/17/415205 ... irPeFjXqcc

Сегодня все решилось.
Проголосовали за школу и стадион.
Активисты ликуют в соцсетях.
l66
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:59

  l66 написав:
  zzzzzz написав:l66
Вы читали выше пост ?
https://lb.ua/society/2018/12/17/415205 ... irPeFjXqcc

Сегодня все решилось.
Проголосовали за школу и стадион.
Активисты ликуют в соцсетях.


О круто ))
Но по мнению ККЦ во всем все равно виноваты местные жители которые там купили жилье :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:00

  zzzzzz написав:
  l66 написав:
  zzzzzz написав:l66
Вы читали выше пост ?
https://lb.ua/society/2018/12/17/415205 ... irPeFjXqcc

Сегодня все решилось.
Проголосовали за школу и стадион.
Активисты ликуют в соцсетях.


О круто ))
Но по мнению ККЦ во всем все равно виноваты местные жители которые там купили жилье :mrgreen:

Детям из Мордора через несколько лет будет где учиться)
l66
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:00

  Kostia написав:Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?

Українською робить.
Очаги загрязнения по видам: шум, выхлопы, тяжелые металлы, радиация и т.д. Криминогенная обстановка. Состояние сетей и коммуникаций, внутриквартальных проездов. Плотность населения, в т.ч. нагрузка на тнфраструктуру и т.д.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 18 гру, 2018 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:03

l66
Мне вообще кажется что ККЦ сдает свою недвигу под магазин "Рошен" :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зубожіння: Санахант парализовал работу отделения НП.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:16

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Українською робить.

хватит позориться

Штирлица выдал гугл-транслейт :mrgreen:

Гугл сейчас грамотнее 99% людей на планете. Это чисто киевское: "А що, ліфт робить чи ні?"
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:26

  airmax78 написав:Зубожіння: Санахант парализовал работу отделения НП.
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Вещи распродаете через ОЛХ?
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:29

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Зубожіння: Санахант парализовал работу отделения НП.
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Вещи распродаете через ОЛХ?


тю блин.
сейчас каждій уважающий себя магазин продает еще по интернету.
вот так єто віглядит в реале...
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:29

  galadriel написав: У каждого своя сфера ответственности (образно говоря, "территория"), а значит - ему и рулить на этой своей "территории". Я рулю на своей территории, Вы - на своей, Сержик - на своей, а Кличко - на своей.



Честно - удивлен Вашему мировоззрению. А если все в Вашей схеме делают все хорошо, кроме Кличко? Ну нет у нас механизмов отзыва непорядочных/не оправдавших доверия. А над Кличко есть еще люди. И как показал исторический опыт - ВСЕ они не делают то, что должны. И делают жизнь всех остальных еще горше.

Я почитал сегодняшнюю переписку и просто в очередной раз убедился, что точка зрения зависит от места сидения. У тех, кто наколядовал на квартиры-недвижку в смутные времена (и считают, что заработали их тяжким трудом) почему-то считаю себя в праве учить тех, кто сегодня пытается наскирдовать на эконом. Время немножко изменилось, доходы/затраты/возможность к накоплению совсем другие стали.

Но базовая проблема - люди из лагеря условного Сержика не могут понять ПОЧЕМУ люди из лагеря условного ККЦ не понимают основных целей создания государства. Государство создается для облегчения жизни граждан, для создания национальных инфраструктурных проектов, которые просто не по силам условной, хоть и очень целеустремленной Галадриели.
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