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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3039304030413042

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:35

  ПчёлкаIRON написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Зубожіння: Санахант парализовал работу отделения НП.
Зображення

Вещи распродаете через ОЛХ?


тю блин.
сейчас каждій уважающий себя магазин продает еще по интернету.
вот так єто віглядит в реале...

Я пришел, парень уже стоял. Очередь была человек 15. Я ушел через час. Парень все еще оформлял отправки.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я пришел, парень уже стоял. Очередь была человек 15. Я ушел через час. Парень все еще оформлял отправки.

народ с обнещалых сел гребет по скидках шмот с санахант.
ПРОФФФЕСОР!!!! Что скажете?
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:05

  ПчёлкаIRON написав:
  airmax78 написав:Я пришел, парень уже стоял. Очередь была человек 15. Я ушел через час. Парень все еще оформлял отправки.

народ с обнещалых сел гребет по скидках шмот с санахант.
ПРОФФФЕСОР!!!! Что скажете?


А весь Санахант делают на Малой Арнаутской , там же и Адидас, Луи Витон , и пр.пр. ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:бывшие прокурорские считают взяточничество, нормальной формой экономических взаимоотношений.

с этого места можно поподробней?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:23

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:бывшие прокурорские считают взяточничество, нормальной формой экономических взаимоотношений.

с этого места можно поподробней?


  Прохожий написав:Увы это очевидно для адекватов, для последователей учения захар_а все совсем не так. Для них продажа земли под застройку по рыночной цене к дешевею, застройщик строит за свои к дешевею, аналитики-альтернативщики :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:28

Re: модераторы есть на форуме???

  zzzzzz написав:
  ПчёлкаIRON написав:
  airmax78 написав:Я пришел, парень уже стоял. Очередь была человек 15. Я ушел через час. Парень все еще оформлял отправки.

народ с обнещалых сел гребет по скидках шмот с санахант.
ПРОФФФЕСОР!!!! Что скажете?


А весь Санахант делают на Малой Арнаутской , там же и Адидас, Луи Витон , и пр.пр. ))

МОДЕРАЦИЯ ЕСТЬ НА ВЕТКЕ???
Почитал несколько страниц за сегодня
-флуд
-троллинг
-хамство
-тренинг для начинающих бухгалтеров
-...ект

ГДЕ посты по ТЕМЕ ВЕТКИ???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:35

  airmax78 написав:Я пришел, парень уже стоял. Очередь была человек 15. Я ушел через час. Парень все еще оформлял отправки.


Я конечно нищеброд... Но посылки даже копеечные, дешевле "футболка за 2000" отправляем курьером нп, с оформлением по сети. Человек приехал и забрал. Чудны дела твои... :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:47

АУ, модератор!!!!

???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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