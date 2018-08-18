Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 гру, 2018 20:35
ПчёлкаIRON написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Зубожіння: Санахант парализовал работу отделения НП.
Вещи распродаете через ОЛХ?
тю блин.
сейчас каждій уважающий себя магазин продает еще по интернету.
вот так єто віглядит в реале...
Я пришел, парень уже стоял. Очередь была человек 15. Я ушел через час. Парень все еще оформлял отправки.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 20:42
airmax78 написав:
Я пришел, парень уже стоял. Очередь была человек 15. Я ушел через час. Парень все еще оформлял отправки.
народ с обнещалых сел гребет по скидках шмот с санахант.
ПРОФФФЕСОР!!!! Что скажете?
ПчёлкаIRON
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:05
ПчёлкаIRON написав: airmax78 написав:
Я пришел, парень уже стоял. Очередь была человек 15. Я ушел через час. Парень все еще оформлял отправки.
народ с обнещалых сел гребет по скидках шмот с санахант.
ПРОФФФЕСОР!!!! Что скажете?
А весь Санахант делают на Малой Арнаутской , там же и Адидас, Луи Витон , и пр.пр. ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:18
zzzzzz написав:
бывшие прокурорские считают взяточничество, нормальной формой экономических взаимоотношений.
с этого места можно поподробней?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:23
Прохожий написав: zzzzzz написав:
бывшие прокурорские считают взяточничество, нормальной формой экономических взаимоотношений.
с этого места можно поподробней?
Прохожий написав:
Увы это очевидно для адекватов, для последователей учения
захар_
а все совсем не так. Для них продажа земли под застройку по рыночной цене к дешевею, застройщик строит за свои к дешевею, аналитики-альтернативщики
Живите своим умом!
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:28
zzzzzz написав: ПчёлкаIRON написав: airmax78 написав:
Я пришел, парень уже стоял. Очередь была человек 15. Я ушел через час. Парень все еще оформлял отправки.
народ с обнещалых сел гребет по скидках шмот с санахант.
ПРОФФФЕСОР!!!! Что скажете?
А весь Санахант делают на Малой Арнаутской , там же и Адидас, Луи Витон , и пр.пр. ))
МОДЕРАЦИЯ ЕСТЬ НА ВЕТКЕ???
Почитал несколько страниц за сегодня
-флуд
-троллинг
-хамство
-тренинг для начинающих бухгалтеров
-...ект
ГДЕ посты по ТЕМЕ ВЕТКИ???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:35
airmax78 написав:
Я пришел, парень уже стоял. Очередь была человек 15. Я ушел через час. Парень все еще оформлял отправки.
Я конечно нищеброд... Но посылки даже копеечные, дешевле "футболка за 2000" отправляем курьером нп, с оформлением по сети. Человек приехал и забрал. Чудны дела твои...
vano80
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:47
???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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