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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 гру, 2018 22:45
Всё ухожу в грантоеды! Попросили выступить на форуме. Посидел час на так называемой "панели". Выступление заняло минут 7 и просили быстрее заканчивать потому что выбились с графика. Оплата 300 евро. Японамать. Я в шоке.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 18 гру, 2018 22:48
airmax78 написав: Kostia написав:
Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?
Українською робить.
Очаги загрязнения по видам: шум, выхлопы, тяжелые металлы, радиация и т.д. Криминогенная обстановка. Состояние сетей и коммуникаций, внутриквартальных проездов. Плотность населения, в т.ч. нагрузка на тнфраструктуру и т.д.
Спасибо, но, к сожалению, большинство из тех факторов, которые вы перечислили невозможно отследить по микрорайонам. Украинский слишком мало носителей.
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Kostia
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:29
Там себестоимость той школы 3 раза уже заложена в смету квадратов того Тауна. Иначе по такой цене то место не продать. Это просто рекламная фишка уже оплаченная покупателями квартир.
И все содержание на хозрасчете. И еще не факт что там будет качественное образование.
И проучить там одного ребенка за 12 лет - 2.000.000 грн.
А если у тебя двое - то 4.000.000 грн.
А за 2.000.000 можно купить два новостроя с ремонтом и сдавать за 20.000 и никогда не работать
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Alex6
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:37
Оранжевый-хит сезона написав:
Всё ухожу в грантоеды! Попросили выступить на форуме. Посидел час на так называемой "панели". Выступление заняло минут 7 и просили быстрее заканчивать потому что выбились с графика. Оплата 300 евро. Японамать. Я в шоке.
Срочно переводи в золото.
На носу финансовый кризис.
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Понаехал
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:38
Alex6 написав:
Там себестоимость той школы 3 раза уже заложена в смету квадратов того Тауна. Иначе по такой цене то место не продать. Это просто рекламная фишка уже оплаченная покупателями квартир.
И все содержание на хозрасчете. И еще не факт что там будет качественное образование.
И проучить там одного ребенка за 12 лет - 2.000.000 грн.
А если у тебя двое - то 4.000.000 грн.
А за 2.000.000 можно купить два новостроя с ремонтом и сдавать за 20.000 и никогда не работать
С такими ценами на ДС и школу , могу представить как будет дорожать жилье в КТ
А если серьезно то фишка КТ это невысокая стоимость квадратных метров + маленькая квадратура + низкие коммунальные затраты, НО с такими ценниками на школу и ДС , цены в КТ будут токадорожать
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 19 гру, 2018 07:07
Про комфорттаун.
Снимали 1.5 года люди квартиру там, за 1,5к уе + ком. На днях сьезжают. И тутже новые люди уже заезжают.
Так хозяин квартиры сьезжающих заставил сделать клининг квартиры за свой счёт )
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Xenon
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Додано: Сер 19 гру, 2018 08:07
Xenon написав:
Про комфорттаун.
Снимали 1.5 года люди квартиру там, за 1,5к уе + ком. На днях сьезжают. И тутже новые люди уже заезжают.
Так хозяин квартиры сьезжающих заставил сделать клининг квартиры за свой счёт )
Це нормально!
Квартиранти прожили 1,5 року, насвинячили - хто повинен прибирати за ними??
Щодо ставки в 1500 Дол/міс в бувшій промзоні, далекій від метро - в мене є величезні сумніви((( Проте рожеві проковтнуть цю цифру і навіть не крякнуть)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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