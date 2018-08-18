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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3039304030413042

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всё ухожу в грантоеды! Попросили выступить на форуме. Посидел час на так называемой "панели". Выступление заняло минут 7 и просили быстрее заканчивать потому что выбились с графика. Оплата 300 евро. Японамать. Я в шоке.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:48

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?

Українською робить.
Очаги загрязнения по видам: шум, выхлопы, тяжелые металлы, радиация и т.д. Криминогенная обстановка. Состояние сетей и коммуникаций, внутриквартальных проездов. Плотность населения, в т.ч. нагрузка на тнфраструктуру и т.д.

Спасибо, но, к сожалению, большинство из тех факторов, которые вы перечислили невозможно отследить по микрорайонам. Украинский слишком мало носителей.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:29

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
комфорт таун?
а, ну да - там же цены космические

Садик? Мест пропорционально количеству жителей? Школу сделали?


http://abcnews.com.ua/ru/education/kak- ... kieve-foto

и погуглите «детский сад зарина»


Там себестоимость той школы 3 раза уже заложена в смету квадратов того Тауна. Иначе по такой цене то место не продать. Это просто рекламная фишка уже оплаченная покупателями квартир.

И все содержание на хозрасчете. И еще не факт что там будет качественное образование.

И проучить там одного ребенка за 12 лет - 2.000.000 грн.
А если у тебя двое - то 4.000.000 грн. :mrgreen:

А за 2.000.000 можно купить два новостроя с ремонтом и сдавать за 20.000 и никогда не работать :)
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:37

  Оранжевый-хит сезона написав:Всё ухожу в грантоеды! Попросили выступить на форуме. Посидел час на так называемой "панели". Выступление заняло минут 7 и просили быстрее заканчивать потому что выбились с графика. Оплата 300 евро. Японамать. Я в шоке.

Срочно переводи в золото.
На носу финансовый кризис.
:D
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:38

  Alex6 написав:
  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Садик? Мест пропорционально количеству жителей? Школу сделали?


http://abcnews.com.ua/ru/education/kak- ... kieve-foto

и погуглите «детский сад зарина»


Там себестоимость той школы 3 раза уже заложена в смету квадратов того Тауна. Иначе по такой цене то место не продать. Это просто рекламная фишка уже оплаченная покупателями квартир.

И все содержание на хозрасчете. И еще не факт что там будет качественное образование.

И проучить там одного ребенка за 12 лет - 2.000.000 грн.
А если у тебя двое - то 4.000.000 грн. :mrgreen:

А за 2.000.000 можно купить два новостроя с ремонтом и сдавать за 20.000 и никогда не работать :)


С такими ценами на ДС и школу , могу представить как будет дорожать жилье в КТ :mrgreen:
А если серьезно то фишка КТ это невысокая стоимость квадратных метров + маленькая квадратура + низкие коммунальные затраты, НО с такими ценниками на школу и ДС , цены в КТ будут токадорожать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 07:07

Про комфорттаун.

Снимали 1.5 года люди квартиру там, за 1,5к уе + ком. На днях сьезжают. И тутже новые люди уже заезжают.
Так хозяин квартиры сьезжающих заставил сделать клининг квартиры за свой счёт )
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:07

  Xenon написав:Про комфорттаун.

Снимали 1.5 года люди квартиру там, за 1,5к уе + ком. На днях сьезжают. И тутже новые люди уже заезжают.
Так хозяин квартиры сьезжающих заставил сделать клининг квартиры за свой счёт )

Це нормально!

Квартиранти прожили 1,5 року, насвинячили - хто повинен прибирати за ними??

Щодо ставки в 1500 Дол/міс в бувшій промзоні, далекій від метро - в мене є величезні сумніви((( Проте рожеві проковтнуть цю цифру і навіть не крякнуть)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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