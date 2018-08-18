Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всё ухожу в грантоеды! Попросили выступить на форуме. Посидел час на так называемой "панели". Выступление заняло минут 7 и просили быстрее заканчивать потому что выбились с графика. Оплата 300 евро. Японамать. Я в шоке.
Kostia написав:Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?
Українською робить. Очаги загрязнения по видам: шум, выхлопы, тяжелые металлы, радиация и т.д. Криминогенная обстановка. Состояние сетей и коммуникаций, внутриквартальных проездов. Плотность населения, в т.ч. нагрузка на тнфраструктуру и т.д.
Спасибо, но, к сожалению, большинство из тех факторов, которые вы перечислили невозможно отследить по микрорайонам. Украинский слишком мало носителей.
Оранжевый-хит сезона написав:Всё ухожу в грантоеды! Попросили выступить на форуме. Посидел час на так называемой "панели". Выступление заняло минут 7 и просили быстрее заканчивать потому что выбились с графика. Оплата 300 евро. Японамать. Я в шоке.
Срочно переводи в золото. На носу финансовый кризис.
Там себестоимость той школы 3 раза уже заложена в смету квадратов того Тауна. Иначе по такой цене то место не продать. Это просто рекламная фишка уже оплаченная покупателями квартир.
И все содержание на хозрасчете. И еще не факт что там будет качественное образование.
И проучить там одного ребенка за 12 лет - 2.000.000 грн. А если у тебя двое - то 4.000.000 грн.
А за 2.000.000 можно купить два новостроя с ремонтом и сдавать за 20.000 и никогда не работать
С такими ценами на ДС и школу , могу представить как будет дорожать жилье в КТ А если серьезно то фишка КТ это невысокая стоимость квадратных метров + маленькая квадратура + низкие коммунальные затраты, НО с такими ценниками на школу и ДС , цены в КТ будут токадорожать
Kostia написав:Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?
Интересны могут быть объекты под инвестирование, обзор локации, класса, перспектив инвестирования в ту или иную новостройку. Людям интересна тема недвижимости в основном только до момента инвестирования/покупки. Так же будут интересны обзоры ДПТ по районам. В идеале на двух языках, если есть возможность это сделать, это явно расширит аудиторию.