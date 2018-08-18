RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3040304130423043>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всё ухожу в грантоеды! Попросили выступить на форуме. Посидел час на так называемой "панели". Выступление заняло минут 7 и просили быстрее заканчивать потому что выбились с графика. Оплата 300 евро. Японамать. Я в шоке.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19461
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:48

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?

Українською робить.
Очаги загрязнения по видам: шум, выхлопы, тяжелые металлы, радиация и т.д. Криминогенная обстановка. Состояние сетей и коммуникаций, внутриквартальных проездов. Плотность населения, в т.ч. нагрузка на тнфраструктуру и т.д.

Спасибо, но, к сожалению, большинство из тех факторов, которые вы перечислили невозможно отследить по микрорайонам. Украинский слишком мало носителей.
Kostia
 
Повідомлень: 901
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:29

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
комфорт таун?
а, ну да - там же цены космические

Садик? Мест пропорционально количеству жителей? Школу сделали?


http://abcnews.com.ua/ru/education/kak- ... kieve-foto

и погуглите «детский сад зарина»


Там себестоимость той школы 3 раза уже заложена в смету квадратов того Тауна. Иначе по такой цене то место не продать. Это просто рекламная фишка уже оплаченная покупателями квартир.

И все содержание на хозрасчете. И еще не факт что там будет качественное образование.

И проучить там одного ребенка за 12 лет - 2.000.000 грн.
А если у тебя двое - то 4.000.000 грн. :mrgreen:

А за 2.000.000 можно купить два новостроя с ремонтом и сдавать за 20.000 и никогда не работать :)
Alex6
 
Повідомлень: 473
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:37

  Оранжевый-хит сезона написав:Всё ухожу в грантоеды! Попросили выступить на форуме. Посидел час на так называемой "панели". Выступление заняло минут 7 и просили быстрее заканчивать потому что выбились с графика. Оплата 300 евро. Японамать. Я в шоке.

Срочно переводи в золото.
На носу финансовый кризис.
:D
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 22.05.16
Подякував: 53 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:38

  Alex6 написав:
  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:Садик? Мест пропорционально количеству жителей? Школу сделали?


http://abcnews.com.ua/ru/education/kak- ... kieve-foto

и погуглите «детский сад зарина»


Там себестоимость той школы 3 раза уже заложена в смету квадратов того Тауна. Иначе по такой цене то место не продать. Это просто рекламная фишка уже оплаченная покупателями квартир.

И все содержание на хозрасчете. И еще не факт что там будет качественное образование.

И проучить там одного ребенка за 12 лет - 2.000.000 грн.
А если у тебя двое - то 4.000.000 грн. :mrgreen:

А за 2.000.000 можно купить два новостроя с ремонтом и сдавать за 20.000 и никогда не работать :)


С такими ценами на ДС и школу , могу представить как будет дорожать жилье в КТ :mrgreen:
А если серьезно то фишка КТ это невысокая стоимость квадратных метров + маленькая квадратура + низкие коммунальные затраты, НО с такими ценниками на школу и ДС , цены в КТ будут токадорожать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29707
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2913 раз.
Подякували: 4831 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 07:07

Про комфорттаун.

Снимали 1.5 года люди квартиру там, за 1,5к уе + ком. На днях сьезжают. И тутже новые люди уже заезжают.
Так хозяин квартиры сьезжающих заставил сделать клининг квартиры за свой счёт )
Xenon
 
Повідомлень: 3439
З нами з: 25.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:07

  Xenon написав:Про комфорттаун.

Снимали 1.5 года люди квартиру там, за 1,5к уе + ком. На днях сьезжают. И тутже новые люди уже заезжают.
Так хозяин квартиры сьезжающих заставил сделать клининг квартиры за свой счёт )

Це нормально!

Квартиранти прожили 1,5 року, насвинячили - хто повинен прибирати за ними??

Щодо ставки в 1500 Дол/міс в бувшій промзоні, далекій від метро - в мене є величезні сумніви((( Проте рожеві проковтнуть цю цифру і навіть не крякнуть)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18847
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:50

  Frant написав:Щодо ставки в 1500 Дол/міс в бувшій промзоні, далекій від метро - в мене є величезні сумніви((( Проте рожеві проковтнуть цю цифру і навіть не крякнуть)))

Такие объявления существуют.
https://rieltor.ua/flats-rent/view/8909784/
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2647
З нами з: 05.01.14
Подякував: 264 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:53

  Kostia написав:Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?
Интересны могут быть объекты под инвестирование, обзор локации, класса, перспектив инвестирования в ту или иную новостройку. Людям интересна тема недвижимости в основном только до момента инвестирования/покупки. Так же будут интересны обзоры ДПТ по районам. В идеале на двух языках, если есть возможность это сделать, это явно расширит аудиторию.
vst
 
Повідомлень: 53
З нами з: 29.11.14
Подякував: 957 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:34

  l66 написав:
  Frant написав:Щодо ставки в 1500 Дол/міс в бувшій промзоні, далекій від метро - в мене є величезні сумніви((( Проте рожеві проковтнуть цю цифру і навіть не крякнуть)))

Такие объявления существуют.
https://rieltor.ua/flats-rent/view/8909784/


И сколько та квартира с ремонтом стоит ? 200к ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29707
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2913 раз.
Подякували: 4831 раз.
 
Профіль
10
2
1
  #<1 ... 3040304130423043>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1231, 1232, 1233
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12328 2158392
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 09:19
_Mykola_
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 3146
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 1707
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.