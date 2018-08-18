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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 19 гру, 2018 09:38
Frant написав: Xenon написав:
Про комфорттаун.
Снимали 1.5 года люди квартиру там, за 1,5к уе + ком. На днях сьезжают. И тутже новые люди уже заезжают.
Так хозяин квартиры сьезжающих заставил сделать клининг квартиры за свой счёт )
Це нормально!
Квартиранти прожили 1,5 року, насвинячили - хто повинен прибирати за ними??
Щодо ставки в 1500 Дол/міс в бувшій промзоні, далекій від метро - в мене є величезні сумніви((( Проте рожеві проковтнуть цю цифру і навіть не крякнуть)))
хз,
когда люди съезжают из гостиницы (прожив там сутки или месяц), вроде никто их не заставляет делать ген.уборку ?
цена вполне реальная, более того, за 3 года, квартира почти не имела простоев (было уже несколько квартирантов). сам удивляюсь таким ценам, но факт есть факт
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Xenon
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Додано: Сер 19 гру, 2018 09:38
striped написав: galadriel написав:
У каждого своя сфера ответственности (образно говоря, "территория"), а значит - ему и рулить на этой своей "территории". Я рулю на своей территории, Вы - на своей, Сержик - на своей, а Кличко - на своей.
Честно - удивлен Вашему мировоззрению. А если все в Вашей схеме делают все хорошо, кроме Кличко? Ну нет у нас механизмов отзыва непорядочных/не оправдавших доверия. А над Кличко есть еще люди. И как показал исторический опыт - ВСЕ они не делают то, что должны. И делают жизнь всех остальных еще горше.
Я почитал сегодняшнюю переписку и просто в очередной раз убедился, что точка зрения зависит от места сидения. У тех, кто наколядовал на квартиры-недвижку в смутные времена (и считают, что заработали их тяжким трудом) почему-то считаю себя в праве учить тех, кто сегодня пытается наскирдовать на эконом. Время немножко изменилось, доходы/затраты/возможность к накоплению совсем другие стали.
Но базовая проблема - люди из лагеря условного Сержика не могут понять ПОЧЕМУ люди из лагеря условного ККЦ не понимают основных целей создания государства. Государство создается для облегчения жизни граждан, для создания национальных инфраструктурных проектов, которые просто не по силам условной, хоть и очень целеустремленной Галадриели.
все по плану, головне не відхилятися від методички.
Із фейсбука:
Політична система російського зразка, яку намагаються будувати в Україні:
1) "Національний лідер", завдяки якому "країна встала з колін"/ "вдалось відстояти незалежність країни" (потрібне – вибрати), і відбувається все хороше, що відбувається.
2) "Привиди минулого", загроза "реваншу" яких підкреслює безальтернативність "національного лідера" та мобілізує народ на його підтримку.
3) "Опозиційний трибун", який "безкомпромісно критикує владу", і відтягує на себе "протестний електорат".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 09:56
Якось повз гілки пройшла новина про співпрацю з мвф.....
Що трапилось? Сотні постів про ми помремо якщо не мвф, про забиті вікна в чабанах. Де радість що будем жити?
Дошки продавати?
Всім процвітання!
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