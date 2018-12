Додано: Сер 19 гру, 2018 10:36

airmax78 написав: Первый написав: Якось повз гілки пройшла новина про співпрацю з мвф.....



Що трапилось? Сотні постів про ми помремо якщо не мвф, про забиті вікна в чабанах. Де радість що будем жити?

Надо осмыслить. Там где-то затаилась зрада, надо покопать.



в новых методичках все будет

