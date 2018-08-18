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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:38

  Frant написав:
  Xenon написав:Про комфорттаун.

Снимали 1.5 года люди квартиру там, за 1,5к уе + ком. На днях сьезжают. И тутже новые люди уже заезжают.
Так хозяин квартиры сьезжающих заставил сделать клининг квартиры за свой счёт )

Це нормально!

Квартиранти прожили 1,5 року, насвинячили - хто повинен прибирати за ними??

Щодо ставки в 1500 Дол/міс в бувшій промзоні, далекій від метро - в мене є величезні сумніви((( Проте рожеві проковтнуть цю цифру і навіть не крякнуть)))

хз,
когда люди съезжают из гостиницы (прожив там сутки или месяц), вроде никто их не заставляет делать ген.уборку ?

цена вполне реальная, более того, за 3 года, квартира почти не имела простоев (было уже несколько квартирантов). сам удивляюсь таким ценам, но факт есть факт
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:56

Якось повз гілки пройшла новина про співпрацю з мвф.....

Що трапилось? Сотні постів про ми помремо якщо не мвф, про забиті вікна в чабанах. Де радість що будем жити?
Дошки продавати?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:13

  vst написав:
  Kostia написав:Ребята, как думаете, блог на ютуб про киевскую недвижимость лучше делать на русском или английском? Кроме новостроек, исторических мест, обзоров районов, что может быть интересно?
Интересны могут быть объекты под инвестирование, обзор локации, класса, перспектив инвестирования в ту или иную новостройку. Людям интересна тема недвижимости в основном только до момента инвестирования/покупки. Так же будут интересны обзоры ДПТ по районам. В идеале на двух языках, если есть возможность это сделать, это явно расширит аудиторию.

Спасибо, насчёт новостроек есть большие сомнения что люди поверят что обзор честный, думаю как решить это.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:18

  Xenon написав:
  Frant написав:
  Xenon написав:Про комфорттаун.

Снимали 1.5 года люди квартиру там, за 1,5к уе + ком. На днях сьезжают. И тутже новые люди уже заезжают.
Так хозяин квартиры сьезжающих заставил сделать клининг квартиры за свой счёт )

Це нормально!

Квартиранти прожили 1,5 року, насвинячили - хто повинен прибирати за ними??

Щодо ставки в 1500 Дол/міс в бувшій промзоні, далекій від метро - в мене є величезні сумніви((( Проте рожеві проковтнуть цю цифру і навіть не крякнуть)))

хз,
когда люди съезжают из гостиницы (прожив там сутки или месяц), вроде никто их не заставляет делать ген.уборку ?

А разве в договоре не прописано, что квартирант обязан передать квартиру в чистом виде или из залога будет удержана сумма клининга?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:25

  zzzzzz написав:
  l66 написав:
  Frant написав:Щодо ставки в 1500 Дол/міс в бувшій промзоні, далекій від метро - в мене є величезні сумніви((( Проте рожеві проковтнуть цю цифру і навіть не крякнуть)))

Такие объявления существуют.
https://rieltor.ua/flats-rent/view/8909784/


И сколько та квартира с ремонтом стоит ? 200к ?

Под 300
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:30

  Kostia написав:Спасибо, насчёт новостроек есть большие сомнения что люди поверят что обзор честный, думаю как решить это.


Элементарно. Каждый обзор должен содержать - плюсы и минусы объекта.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:32

  Первый написав:Якось повз гілки пройшла новина про співпрацю з мвф.....

Що трапилось? Сотні постів про ми помремо якщо не мвф, про забиті вікна в чабанах. Де радість що будем жити?
Дошки продавати?

Надо осмыслить. Там где-то затаилась зрада, надо покопать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:34

  airmax78 написав:
  Первый написав:Якось повз гілки пройшла новина про співпрацю з мвф.....

Що трапилось? Сотні постів про ми помремо якщо не мвф, про забиті вікна в чабанах. Де радість що будем жити?
Дошки продавати?

Надо осмыслить. Там где-то затаилась зрада, надо покопать.


А что копать? Деньги-то отдавать надо. Берешь чужие деньги,а отдавать надо свои кровные. :D
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Первый написав:Якось повз гілки пройшла новина про співпрацю з мвф.....

Що трапилось? Сотні постів про ми помремо якщо не мвф, про забиті вікна в чабанах. Де радість що будем жити?
Дошки продавати?

Надо осмыслить. Там где-то затаилась зрада, надо покопать.


в новых методичках все будет
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«мы сами заслуживаем говно, в котором живем» (с)

Зображення

Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.

https://www.facebook.com/10000137654359 ... 446560387/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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