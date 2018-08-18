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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30423043304430453046>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

підгорають пукани в продаванів та менеджерів з ОП: черговий тиждень попаболі продовжується.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:мы сами заслуживаем говно, в котором живем»

Утро Кинга начинается интересно: ищет новости, информацию по тегу "г@вно". И находит!. И , судя по -всему, разбирается в нём!
в медсёстрах разбираетесь? "Медсестра" и "медсестра операционная"-разные обязанности и квалификация?
Объявление размещено там, где медсёстры их читают или на OLX?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:59

  Первый написав:
  Grisha1 написав:Кстати, кто тут писал, что в Киеве средняя зп 14 штук за работу не бей лежачего.
Вот аццкая работа на выносливость по 14 часов в день, еще и ночью за 40 гривен в час.
+ средняя з/п 480грн/смена
График: 5/2
12:00-02:00
08:00-22:00,
16:00-05:00
Зарплата: от 40грн/час
https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-po ... d71145773d

Это в пересчете на стандартный рабочий день выйдет 6800 где-то!

Тю. Покажи фак и не работай. Не рабство же.

Все у вас просто. Если есть такие предложения, значит, они рыночные, иначе их бы не было.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:59

  kingkongovets написав:Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.


Ну тут два вопроса. Первый, насколько товарищ владеет информацией, сколько медсестер нужной ему квалификации уехало. И второй, важнее, почему имея возможность получать сравнимую зарплату, люди уезжают. Ответ может быть неприятный, вдруг зарплата решает не все, а эти медсестры просто не хотят жить с ним (условным) в одной стране?
Чтобы не офф. Пора готовиться, хорошее место - жк Аквариум быть! http://my-obolon.kiev.ua/novosti/stali-izvestnyi-pervyie-podrobnosti-o-proektiruemom-zhk-%C2%ABakvarium%C2%BB.html
Похоже, мер опять обосрался, как и с "укреплением" метро Героев Днепра.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:00

  UA написав:
  Grisha1 написав:Вчера видел мента-пенсионера, которому еще нет и 40. Воняет, что все ему должны. Здоровый как бык.

Че сами в свое время в менты не пошли?

Еще один с переходом на личности. Это признак тролля. Какое это имеет значение? И что вся страна должна быть ментами? А кто будет ВВП создавать?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:08

  Grisha1 написав:
  Первый написав:
  Grisha1 написав:Кстати, кто тут писал, что в Киеве средняя зп 14 штук за работу не бей лежачего.
Вот аццкая работа на выносливость по 14 часов в день, еще и ночью за 40 гривен в час.
+ средняя з/п 480грн/смена
График: 5/2
12:00-02:00
08:00-22:00,
16:00-05:00
Зарплата: от 40грн/час
https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-po ... d71145773d

Это в пересчете на стандартный рабочий день выйдет 6800 где-то!

Тю. Покажи фак и не работай. Не рабство же.

Все у вас просто. Если есть такие предложения, значит, они рыночные, иначе их бы не было.

Гриш, життя це біль. Чим раніше зрозумієте тим краще.
Простий приклад. Васі подобається ковиряти пальцем в носі. І Вася скаржиться, що за це платять недостатньо коштів для його рівня витрат.
Проте вася бачить, за те щоб колупатися в вухах - платять достатньо коштів.
Тому Вася або продовжує колупатися в носі, і скаржитися на життя, або починає колупатися у вусі, а кози з носу залишаються на хобі. Все залежить від васі....

Тому Гриш, у нас не рабство. Дій.
Поки не почнеш, нічого не зміниться.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Васі подобається ковиряти пальцем в носі. І Вася скаржиться, що за це платять недостатньо коштів для його рівня витрат.
Проте вася бачить, за те щоб колупатися в вухах - платять достатньо коштів.
Тому Вася або продовжує колупатися в носі, і скаржитися на життя, або починає колупатися у вусі, а кози з носу залишаються на хобі. Все залежить від васі....

Один с утра в г@вне ковыряется, другой- в носу, в ушах....ВВП создают
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Первый написав:Васі подобається ковиряти пальцем в носі. І Вася скаржиться, що за це платять недостатньо коштів для його рівня витрат.
Проте вася бачить, за те щоб колупатися в вухах - платять достатньо коштів.
Тому Вася або продовжує колупатися в носі, і скаржитися на життя, або починає колупатися у вусі, а кози з носу залишаються на хобі. Все залежить від васі....

Один с утра в г@вне ковыряется, другой- в носу, в ушах....ВВП создают


вообще то исходя из инфы, которую исправно тащите сюда вы и ваши братья по разуму, то главные спецы по говну тут вы
хотя и не удивительно, если в нем живете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:жк Аквариум быть!


Это полный пи...ц.
Как там можно разместить 3 дома по 28 этажей, там же пятак 100 на 100 метров...грёбаный дикий капитализм уже просто зашкаливает...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  kingkongovets написав:Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.


Ну тут два вопроса. Первый, насколько товарищ владеет информацией, сколько медсестер нужной ему квалификации уехало. И второй, важнее, почему имея возможность получать сравнимую зарплату, люди уезжают. Ответ может быть неприятный, вдруг зарплата решает не все, а эти медсестры просто не хотят жить с ним (условным) в одной стране?


есть факт - на позицию медсестры (!) с окладом 700$ за 4 дня не поступило заявок от соискателей
все остальное - беллетристика
можете дальше слушать рассказы о таксистах, врозеточниках и поездках на электричках в ебеня, но факт остается фактом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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