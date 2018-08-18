Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
підгорають пукани в продаванів та менеджерів з ОП: черговий тиждень попаболі продовжується.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:мы сами заслуживаем говно, в котором живем»
Утро Кинга начинается интересно: ищет новости, информацию по тегу "г@вно". И находит!. И , судя по -всему, разбирается в нём! в медсёстрах разбираетесь? "Медсестра" и "медсестра операционная"-разные обязанности и квалификация? Объявление размещено там, где медсёстры их читают или на OLX?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Grisha1 написав:Кстати, кто тут писал, что в Киеве средняя зп 14 штук за работу не бей лежачего. Вот аццкая работа на выносливость по 14 часов в день, еще и ночью за 40 гривен в час. + средняя з/п 480грн/смена График: 5/2 12:00-02:00 08:00-22:00, 16:00-05:00 Зарплата: от 40грн/час https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-po ... d71145773d
Это в пересчете на стандартный рабочий день выйдет 6800 где-то!
Тю. Покажи фак и не работай. Не рабство же.
Все у вас просто. Если есть такие предложения, значит, они рыночные, иначе их бы не было.
kingkongovets написав:Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.
Ну тут два вопроса. Первый, насколько товарищ владеет информацией, сколько медсестер нужной ему квалификации уехало. И второй, важнее, почему имея возможность получать сравнимую зарплату, люди уезжают. Ответ может быть неприятный, вдруг зарплата решает не все, а эти медсестры просто не хотят жить с ним (условным) в одной стране? Чтобы не офф. Пора готовиться, хорошее место - жк Аквариум быть! http://my-obolon.kiev.ua/novosti/stali-izvestnyi-pervyie-podrobnosti-o-proektiruemom-zhk-%C2%ABakvarium%C2%BB.html Похоже, мер опять обосрался, как и с "укреплением" метро Героев Днепра.
Grisha1 написав:Кстати, кто тут писал, что в Киеве средняя зп 14 штук за работу не бей лежачего. Вот аццкая работа на выносливость по 14 часов в день, еще и ночью за 40 гривен в час. + средняя з/п 480грн/смена График: 5/2 12:00-02:00 08:00-22:00, 16:00-05:00 Зарплата: от 40грн/час https://www.olx.ua/obyavlenie/rabota-po ... d71145773d
Это в пересчете на стандартный рабочий день выйдет 6800 где-то!
Тю. Покажи фак и не работай. Не рабство же.
Все у вас просто. Если есть такие предложения, значит, они рыночные, иначе их бы не было.
Гриш, життя це біль. Чим раніше зрозумієте тим краще. Простий приклад. Васі подобається ковиряти пальцем в носі. І Вася скаржиться, що за це платять недостатньо коштів для його рівня витрат. Проте вася бачить, за те щоб колупатися в вухах - платять достатньо коштів. Тому Вася або продовжує колупатися в носі, і скаржитися на життя, або починає колупатися у вусі, а кози з носу залишаються на хобі. Все залежить від васі....
Тому Гриш, у нас не рабство. Дій. Поки не почнеш, нічого не зміниться.
Первый написав:Васі подобається ковиряти пальцем в носі. І Вася скаржиться, що за це платять недостатньо коштів для його рівня витрат. Проте вася бачить, за те щоб колупатися в вухах - платять достатньо коштів. Тому Вася або продовжує колупатися в носі, і скаржитися на життя, або починає колупатися у вусі, а кози з носу залишаються на хобі. Все залежить від васі....
Один с утра в г@вне ковыряется, другой- в носу, в ушах....ВВП создают
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Васі подобається ковиряти пальцем в носі. І Вася скаржиться, що за це платять недостатньо коштів для його рівня витрат. Проте вася бачить, за те щоб колупатися в вухах - платять достатньо коштів. Тому Вася або продовжує колупатися в носі, і скаржитися на життя, або починає колупатися у вусі, а кози з носу залишаються на хобі. Все залежить від васі....
Один с утра в г@вне ковыряется, другой- в носу, в ушах....ВВП создают
вообще то исходя из инфы, которую исправно тащите сюда вы и ваши братья по разуму, то главные спецы по говну тут вы хотя и не удивительно, если в нем живете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.
Ну тут два вопроса. Первый, насколько товарищ владеет информацией, сколько медсестер нужной ему квалификации уехало. И второй, важнее, почему имея возможность получать сравнимую зарплату, люди уезжают. Ответ может быть неприятный, вдруг зарплата решает не все, а эти медсестры просто не хотят жить с ним (условным) в одной стране?
есть факт - на позицию медсестры (!) с окладом 700$ за 4 дня не поступило заявок от соискателей все остальное - беллетристика можете дальше слушать рассказы о таксистах, врозеточниках и поездках на электричках в ебеня, но факт остается фактом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.