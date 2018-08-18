Додано: Сер 19 гру, 2018 11:33

kingkongovets написав: trololo написав:

жить в центре шоб ходить на работу это как-то.. ну не похоже на украинскую мечту.



я живу в центре и хожу пешком (в основном) - не жалуюсь, очень удобно когда практически все в пешеходной доступности и можно не обращать внимание на пробки

есть дача, в которой можно жить круглогодично, но там скучно, а с инфраструктурой вообще печаль (в основном) - не жалуюсь, очень удобно когда практически все в пешеходной доступности и можно не обращать внимание на пробкиесть дача, в которой можно жить круглогодично, но там скучно, а с инфраструктурой вообще печаль

Да, неплохо. Но я так понимаю, что свое паркоместо у вас прямо во дворе? Лично я уехал из центра на Оболонь из-за смены офиса + поближе к спортклубу. Решающий фактор - квартира продавалась с местом на охраняемой парковке возле дома.В центре, конечно, удобно - все "под рукой". Плюс особые чувства от метровых стен и потолков 4 метра (как в детстве).Но конкретно достало: 1) невозможность припарковаться недалеко от дома с 21:00 до 9:30 (конкретно - Саксаганского от Шота до Горького), 2) дикие пробки в течении дня (кстати, КК-ц, вы как в бассейн добираетесь - пешком?), 3) ночной шум. Особенно летом от мотоциклистов и любителей "прямотока".Всего этого в моем детстве не было )))))