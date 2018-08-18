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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3043304430453046>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1255
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
266
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
235
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1255
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:29

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  Первый написав:Васі подобається ковиряти пальцем в носі. І Вася скаржиться, що за це платять недостатньо коштів для його рівня витрат.
Проте вася бачить, за те щоб колупатися в вухах - платять достатньо коштів.
Тому Вася або продовжує колупатися в носі, і скаржитися на життя, або починає колупатися у вусі, а кози з носу залишаються на хобі. Все залежить від васі....

Один с утра в г@вне ковыряется, другой- в носу, в ушах....ВВП создают


вообще то исходя из инфы, которую исправно тащите сюда вы и ваши братья по разуму, то главные спецы по говну тут вы
хотя и не удивительно, если в нем живете



Прав Трололо. Лаври захара перейшли до Сержика:-)

Надія Сержика і ко на п..ц не справдилась:-) і потекло по трубам:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:30

  Чукча2 написав:
  vano80 написав:жк Аквариум быть!


Это полный пи...ц.
Как там можно разместить 3 дома по 28 этажей, там же пятак 100 на 100 метров...грёбаный дикий капитализм уже просто зашкаливает...

Тю. Дружно говорим нет. Пусть застройщик обанкротится.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:30

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:мы сами заслуживаем говно, в котором живем»

Утро Кинга начинается интересно: ищет новости, информацию по тегу "г@вно". И находит!. И , судя по -всему, разбирается в нём!
в медсёстрах разбираетесь? "Медсестра" и "медсестра операционная"-разные обязанности и квалификация?
Объявление размещено там, где медсёстры их читают или на OLX?

Вполне допускаю, что в "бесплатной" областной больничке медсестра имеет больше в месяц - потому и не идут. А Супрун, негодяйка, хочет систему бесплатной медицины разрушить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:30

  Чукча2 написав:
  vano80 написав:жк Аквариум быть!


Это полный пи...ц.
Как там можно разместить 3 дома по 28 этажей, там же пятак 100 на 100 метров...грёбаный дикий капитализм уже просто зашкаливает...


Я так понимаю, застройщику "не выгодно" строить меньше этажей. А так называемым властям пофигу, что рядом 9 этажная застройка, и 28 будет смотреться несуразно. Но мы же не будем идти на поводу у нищебродов-совкошлакеров! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:33

  vano80 написав:
  kingkongovets написав:Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.


Ну тут два вопроса. Первый, насколько товарищ владеет информацией, сколько медсестер нужной ему квалификации уехало. И второй, важнее, почему имея возможность получать сравнимую зарплату, люди уезжают. Ответ может быть неприятный, вдруг зарплата решает не все, а эти медсестры просто не хотят жить с ним (условным) в одной стране?
Чтобы не офф. Пора готовиться, хорошее место - жк Аквариум быть! http://my-obolon.kiev.ua/novosti/stali-izvestnyi-pervyie-podrobnosti-o-proektiruemom-zhk-%C2%ABakvarium%C2%BB.html
Похоже, мер опять обосрался, как и с "укреплением" метро Героев Днепра.

Стоп. Был частный ЧАСТНЫЙ спортивный клюб. Собственники клюба приняли решение на его месте построить дом. Мэр должен был экспорприировать клюб и сделать его муниципальным? Или может выкупить за деньги громады?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 19 гру, 2018 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:33

  kingkongovets написав:
trololo написав:
жить в центре шоб ходить на работу это как-то.. ну не похоже на украинскую мечту.


я живу в центре и хожу пешком (в основном) - не жалуюсь, очень удобно когда практически все в пешеходной доступности и можно не обращать внимание на пробки
есть дача, в которой можно жить круглогодично, но там скучно, а с инфраструктурой вообще печаль

Да, неплохо. Но я так понимаю, что свое паркоместо у вас прямо во дворе? Лично я уехал из центра на Оболонь из-за смены офиса + поближе к спортклубу. Решающий фактор - квартира продавалась с местом на охраняемой парковке возле дома.
В центре, конечно, удобно - все "под рукой". Плюс особые чувства от метровых стен и потолков 4 метра (как в детстве).
Но конкретно достало: 1) невозможность припарковаться недалеко от дома с 21:00 до 9:30 (конкретно - Саксаганского от Шота до Горького), 2) дикие пробки в течении дня (кстати, КК-ц, вы как в бассейн добираетесь - пешком?), 3) ночной шум. Особенно летом от мотоциклистов и любителей "прямотока".
Всего этого в моем детстве не было )))))
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:41

  airmax78 написав:

Стоп. Был частный ЧАСТНЫЙ спортивный клюб. Собственники клюба приняли решение на его месте построить дом. Мэр должен был экспорприировать клюб и сделать его муниципальным? Или может выкупить за деньги громады?[/quote]

Знаешь, что-то мне подсказывает, если бы там было не 28 этажей, 900 квартир, а "небольшой клубный" 9 этажный дом, ни у кого бы не возникло вопросов.
Ну и насколько я понял, мер,типа, гарантировал учитывать общественное мнение. И в очередной раз забил. Бывает.
Востаннє редагувалось vano80 в Сер 19 гру, 2018 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:41

  airmax78 написав:Стоп. Был частный ЧАСТНЫЙ спортивный клюб. Собственники клюба приняли решение на его месте построить дом. Мэр должен был экспорприировать клюб и сделать его муниципальным? Или может выкупить за деньги громады?

Ваня живя на теремках ПРОТИВ сноса частного клуба на героїв сталинграда. А если и сносить, то нех виділятися, нужно строить такое же униле говно бпс как соседний дом.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:44

  kingkongovets написав:«мы сами заслуживаем говно, в котором живем» (с)

Зображення

Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.

https://www.facebook.com/10000137654359 ... 446560387/

зарплата навіть менше ніж у вантажника атб в далекому райцентрі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Стоп.


Есть капитальное вполне симпатичное здание.Не пошло для богачей.Можно же сделать для народа спорткомплекс, ка раньше было...я там в юные школьные годы железо тягал и плавал, уже тогда с той плотностью был спрос.

Нет, надо нах снести, влепить одоробло ...а в перспективе и озеро засыпать для новых шедевров.
Чукча2
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