Додано: Сер 19 гру, 2018 13:06

Первый написав:

О. Це моя улюблена частина - надо немного вложится:-)

Вільнолюдям власникам квартир????

Сходи їм про це скажи:-) багато чого про себе і своїх родичів нового дізнаєшся. О. Це моя улюблена частина - надо немного вложится:-)Вільнолюдям власникам квартир????Сходи їм про це скажи:-) багато чого про себе і своїх родичів нового дізнаєшся.

Интересно, а в Германии пятиэтажки за чей счет преобразили? Сколько будет стоить массовое утепление БПСок? Сколько комунальное киевенерго сэкономит газа, вложившись в эти работы?Но это не так интересно, как проектировать велодорожки за 2,5 ляма, по которым даже Конг ездить не будет[/quote]я не езжу по велодорожкам, потому шо по ним ходят вильнолюди и паркуют на них свои машины - им пох сколько кмда вкладыает в велоинфраструктуруно виноват в этом все равно кличко - так ведь?[/quote]мы все вместе в этом виноваты!вместо того, чтобы организоваться и отозвать завравшегося, обворовавшего нас депутата / линчевать ..., отпустившего убийцу / стукануть на нарушителя пдд, мы как в лучших традициях совка, но уже не на кухнях, а в интернете срачимся.а в это время нас обворовывают / обманывают / лишают ДОСТОЙНОГО будущего.в Украине, человек человеку волк!кстати, если б работало какое-то полицейское приложение для смартфона, а б с удивольствием стучал. достали эти вольности во дворах и на дорогах!