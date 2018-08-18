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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3046304730483049>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1258
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
267
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
196
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
236
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1258
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:30

  vano80 написав:
  Первый написав:
О. Це моя улюблена частина - надо немного вложится:-)
Вільнолюдям власникам квартир????
Сходи їм про це скажи:-) багато чого про себе і своїх родичів нового дізнаєшся.


Интересно, а в Германии пятиэтажки за чей счет преобразили? Сколько будет стоить массовое утепление БПСок? Сколько комунальное киевенерго сэкономит газа, вложившись в эти работы?
Но это не так интересно, как проектировать велодорожки за 2,5 ляма, по которым даже Конг ездить не будет :mrgreen:

А почему это должны делать городские власти и за счет городского бюджета, что за бред? Почему они должны экономить деньги СОБСТВЕННИКАМ недвиги в уютных БПСах за счет всех остальных? Че за коммунизм в отдельно взятом БПСе? Собственникам недвижки в уютных БПСах дали в руки ВСЕ инструменты. Кредиты на повышение энергоэффективности - практически бесплатно раздают. Их и кредитами-то сложно назвать - организуйтесь, создавайте ОСМД, берите и делайте. Делайте красиво, для себя любимых, а не как Виталику Бог на душу положит.
Только зайдя в один из таких уютных БПСов и именно на Оболони, я вижу готовность жильцов к переменам. И не на фасаде, а прямо за входной дверью их уютных квартир. Срань и ужОс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:45

  kingkongovets написав:
я не езжу по велодорожкам, потому шо по ним ходят вильнолюди и паркуют на них свои машины - им пох сколько кмда вкладыает в велоинфраструктуру
но виноват в этом все равно кличко - так ведь?


Потому что вот этой самой "велоинфраструктуры" у нас нет. Есть несколько несвязанных дорожек. Вспомним Руставели и эвакуаторы? Тогда не будут парковаться.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:49

  airmax78 написав:А почему это должны делать городские власти и за счет городского бюджета, что за бред? Почему они должны экономить деньги СОБСТВЕННИКАМ недвиги в уютных БПСах за счет всех остальных? Че за коммунизм в отдельно взятом БПСе? Собственникам недвижки в уютных БПСах дали в руки ВСЕ инструменты. Кредиты на повышение энергоэффективности - практически бесплатно раздают. Их и кредитами-то сложно назвать - организуйтесь, создавайте ОСМД, берите и делайте. Делайте красиво, для себя любимых, а не как Виталику Бог на душу положит.
Только зайдя в один из таких уютных БПСов и именно на Оболони, я вижу готовность жильцов к переменам. И не на фасаде, а прямо за входной дверью их уютных квартир. Срань и ужОс.


Наверно потому, что слово "власть" имеет еще и какое-то содержание. И в это содержание входит не только вранье про ремонт станции метро, с последующей надстройкой, не только попытка скинуть долги и забрать активы (чем кончилось напомнить?).
Кстати, "Науковый" вроде как будет узаконен. Так что не зря укошные творения строились.
Востаннє редагувалось vano80 в Сер 19 гру, 2018 12:52, всього редагувалось 1 раз.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:49

  kingkongovets написав:
vano80 написав:
  kingkongovets написав:Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.


Ну тут два вопроса. Первый, насколько товарищ владеет информацией, сколько медсестер нужной ему квалификации уехало. И второй, важнее, почему имея возможность получать сравнимую зарплату, люди уезжают. Ответ может быть неприятный, вдруг зарплата решает не все, а эти медсестры просто не хотят жить с ним (условным) в одной стране?


есть факт - на позицию медсестры (!) с окладом 700$ за 4 дня не поступило заявок от соискателей
все остальное - беллетристика
можете дальше слушать рассказы о таксистах, врозеточниках и поездках на электричках в ебеня, но факт остается фактом


у меня супруга, рекрутер, недавно искала кассира в банк. так вот, никто ни на работа / ни на ворк юа не откликался на ее обьявление. кассира, она конечно, нашла, но не через те сайты, а через фейсбук кстати :)

мы все любим по одному кадру, делать вывод о фильме. вы, kingkongovets, не исключение видимо :)
в случае, сравнения работы и жизни медсестры в Польше и в Украине с одинаковой зп, как делает автор обьявления, выигрывает Польша.
вот и вся любов!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:53

  vano80 написав:
  Первый написав:
О. Це моя улюблена частина - надо немного вложится:-)
Вільнолюдям власникам квартир????
Сходи їм про це скажи:-) багато чого про себе і своїх родичів нового дізнаєшся.


Интересно, а в Германии пятиэтажки за чей счет преобразили? Сколько будет стоить массовое утепление БПСок? Сколько комунальное киевенерго сэкономит газа, вложившись в эти работы?
Но это не так интересно, как проектировать велодорожки за 2,5 ляма, по которым даже Конг ездить не будет :mrgreen:

Правильно Я розумію, що пан кличко за рахунок бюджету повинен заплатити за всі фасадні роботи у висотках, що будуть будуватися на місці акваріуму?

Файна таун утеплити і БФ з ТТ?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 12:59

  vano80 написав:
  airmax78 написав:А почему это должны делать городские власти и за счет городского бюджета, что за бред? Почему они должны экономить деньги СОБСТВЕННИКАМ недвиги в уютных БПСах за счет всех остальных? Че за коммунизм в отдельно взятом БПСе? Собственникам недвижки в уютных БПСах дали в руки ВСЕ инструменты. Кредиты на повышение энергоэффективности - практически бесплатно раздают. Их и кредитами-то сложно назвать - организуйтесь, создавайте ОСМД, берите и делайте. Делайте красиво, для себя любимых, а не как Виталику Бог на душу положит.
Только зайдя в один из таких уютных БПСов и именно на Оболони, я вижу готовность жильцов к переменам. И не на фасаде, а прямо за входной дверью их уютных квартир. Срань и ужОс.


Наверно потому, что слово "власть" имеет еще и какое-то содержание. И в это содержание входит не только вранье про ремонт станции метро, с последующей надстройкой, не только попытка скинуть долги и забрать активы (чем кончилось напомнить?).
Кстати, "Науковый" вроде как будет узаконен. Так что не зря укошные творения строились.

Че-то не убедительно. Людям сказали: создавайте ОСМД, берите кредит, утепляйте дом по полной программе, ставьте тепловой пункт, новые окна, крышу утепляйте, все делайте на все деньги. Мы вам от 30 и выше %% ТЕЛА погасим за счет наших европейских благодетелей и за счет местного бюджета. Взрослые люди идут, берут кредиты и делают. "Дети" инфантильные, продолжают ждать, когда Клычко сам придет к ним домой с листами пенопласта. А пока Клычко пыхтит на своем лисапеде с пенопластом на спине, их вполне устраивает полный ПЦ сразу за дверями их квартиры.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:06

  Первый написав:
О. Це моя улюблена частина - надо немного вложится:-)
Вільнолюдям власникам квартир????
Сходи їм про це скажи:-) багато чого про себе і своїх родичів нового дізнаєшся.


Интересно, а в Германии пятиэтажки за чей счет преобразили? Сколько будет стоить массовое утепление БПСок? Сколько комунальное киевенерго сэкономит газа, вложившись в эти работы?
Но это не так интересно, как проектировать велодорожки за 2,5 ляма, по которым даже Конг ездить не будет :mrgreen:[/quote]

я не езжу по велодорожкам, потому шо по ним ходят вильнолюди и паркуют на них свои машины - им пох сколько кмда вкладыает в велоинфраструктуру
но виноват в этом все равно кличко - так ведь?[/quote]

мы все вместе в этом виноваты!
вместо того, чтобы организоваться и отозвать завравшегося, обворовавшего нас депутата / линчевать ..., отпустившего убийцу / стукануть на нарушителя пдд, мы как в лучших традициях совка, но уже не на кухнях, а в интернете срачимся.
а в это время нас обворовывают / обманывают / лишают ДОСТОЙНОГО будущего.
в Украине, человек человеку волк!

кстати, если б работало какое-то полицейское приложение для смартфона, а б с удивольствием стучал. достали эти вольности во дворах и на дорогах!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:20

тотальне зубожыння

https://www.olx.ua/obyavlenie/m-akademgorodok-4-minuty-ot-metro-IDCrI0r.html
4 мин. до метро,
Соседи две работающие девушки, не пьют не курят. 1.350(с одного человека)+ коммунальные приходят на комнату.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:26

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Также очевидно, что цены на недвигу, которая будет строиться по новым СНИПам и ДБНам тоже будет выше, чем цены на недвигу, построенную по принципу максимального заполнения участка. Да, в ней будет комфортнее жить, но стоить она будет дороже.
Опять же остекленные балконы продаются с коэффициентом 1, а не 0.3 или 0.5.


но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство
шо также очевидно

С одной стороны вы совершенно правы - "дешевый сыр" только в мышеловке. Но с другой стороны, "пересичные" не в состоянии узаконить и отслеживать правила игры (т.е. строительства), которые бы обязывали учитывать здравый смысл и статистику.
К примеру, достаточно легко рассчитать сколько нужно паркомест, школ и детских садиков. Необходимую мощность канализации, водо- и электроснабжения ведь рассчитывают!
Другое дело, что это удорожит строительство/уменьшит рентабельность...
А, следовательно, и откаты...
П.С. если мне не изменяет память - в Варшаве запрещено строительство без подземного паркинга. Поэтому и паркинг там в среднем в 2 раза дешевле чем у нас. Правда и квадраты дороже...
Последний пример (1,5 года назад): 2К 53 кв метра в не сданном новострое возле метро - 95К зелени + кладовка около 3К, паркинг 15К. Оболонь скай: 2К 69 м 85К на сегодня, паркинг - 31К
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:28

  change_pm написав:
в случае, сравнения работы и жизни медсестры в Польше и в Украине с одинаковой зп, как делает автор обьявления, выигрывает Польша.
вот и вся любов!

ККЦ, оформлення і з\п повністю згідно з КЗпП? Чи податки лише з мінімалки?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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