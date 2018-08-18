Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав: О. Це моя улюблена частина - надо немного вложится:-) Вільнолюдям власникам квартир???? Сходи їм про це скажи:-) багато чого про себе і своїх родичів нового дізнаєшся.
Интересно, а в Германии пятиэтажки за чей счет преобразили? Сколько будет стоить массовое утепление БПСок? Сколько комунальное киевенерго сэкономит газа, вложившись в эти работы? Но это не так интересно, как проектировать велодорожки за 2,5 ляма, по которым даже Конг ездить не будет
А почему это должны делать городские власти и за счет городского бюджета, что за бред? Почему они должны экономить деньги СОБСТВЕННИКАМ недвиги в уютных БПСах за счет всех остальных? Че за коммунизм в отдельно взятом БПСе? Собственникам недвижки в уютных БПСах дали в руки ВСЕ инструменты. Кредиты на повышение энергоэффективности - практически бесплатно раздают. Их и кредитами-то сложно назвать - организуйтесь, создавайте ОСМД, берите и делайте. Делайте красиво, для себя любимых, а не как Виталику Бог на душу положит. Только зайдя в один из таких уютных БПСов и именно на Оболони, я вижу готовность жильцов к переменам. И не на фасаде, а прямо за входной дверью их уютных квартир. Срань и ужОс.
kingkongovets написав: я не езжу по велодорожкам, потому шо по ним ходят вильнолюди и паркуют на них свои машины - им пох сколько кмда вкладыает в велоинфраструктуру но виноват в этом все равно кличко - так ведь?
Потому что вот этой самой "велоинфраструктуры" у нас нет. Есть несколько несвязанных дорожек. Вспомним Руставели и эвакуаторы? Тогда не будут парковаться.
airmax78 написав:А почему это должны делать городские власти и за счет городского бюджета, что за бред? Почему они должны экономить деньги СОБСТВЕННИКАМ недвиги в уютных БПСах за счет всех остальных? Че за коммунизм в отдельно взятом БПСе? Собственникам недвижки в уютных БПСах дали в руки ВСЕ инструменты. Кредиты на повышение энергоэффективности - практически бесплатно раздают. Их и кредитами-то сложно назвать - организуйтесь, создавайте ОСМД, берите и делайте. Делайте красиво, для себя любимых, а не как Виталику Бог на душу положит. Только зайдя в один из таких уютных БПСов и именно на Оболони, я вижу готовность жильцов к переменам. И не на фасаде, а прямо за входной дверью их уютных квартир. Срань и ужОс.
Наверно потому, что слово "власть" имеет еще и какое-то содержание. И в это содержание входит не только вранье про ремонт станции метро, с последующей надстройкой, не только попытка скинуть долги и забрать активы (чем кончилось напомнить?). Кстати, "Науковый" вроде как будет узаконен. Так что не зря укошные творения строились.
Востаннє редагувалось vano80 в Сер 19 гру, 2018 12:52, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.
Ну тут два вопроса. Первый, насколько товарищ владеет информацией, сколько медсестер нужной ему квалификации уехало. И второй, важнее, почему имея возможность получать сравнимую зарплату, люди уезжают. Ответ может быть неприятный, вдруг зарплата решает не все, а эти медсестры просто не хотят жить с ним (условным) в одной стране?
есть факт - на позицию медсестры (!) с окладом 700$ за 4 дня не поступило заявок от соискателей все остальное - беллетристика можете дальше слушать рассказы о таксистах, врозеточниках и поездках на электричках в ебеня, но факт остается фактом
у меня супруга, рекрутер, недавно искала кассира в банк. так вот, никто ни на работа / ни на ворк юа не откликался на ее обьявление. кассира, она конечно, нашла, но не через те сайты, а через фейсбук кстати
мы все любим по одному кадру, делать вывод о фильме. вы, kingkongovets, не исключение видимо в случае, сравнения работы и жизни медсестры в Польше и в Украине с одинаковой зп, как делает автор обьявления, выигрывает Польша. вот и вся любов!
Первый написав: О. Це моя улюблена частина - надо немного вложится:-) Вільнолюдям власникам квартир???? Сходи їм про це скажи:-) багато чого про себе і своїх родичів нового дізнаєшся.
Интересно, а в Германии пятиэтажки за чей счет преобразили? Сколько будет стоить массовое утепление БПСок? Сколько комунальное киевенерго сэкономит газа, вложившись в эти работы? Но это не так интересно, как проектировать велодорожки за 2,5 ляма, по которым даже Конг ездить не будет
Правильно Я розумію, що пан кличко за рахунок бюджету повинен заплатити за всі фасадні роботи у висотках, що будуть будуватися на місці акваріуму?
airmax78 написав:А почему это должны делать городские власти и за счет городского бюджета, что за бред? Почему они должны экономить деньги СОБСТВЕННИКАМ недвиги в уютных БПСах за счет всех остальных? Че за коммунизм в отдельно взятом БПСе? Собственникам недвижки в уютных БПСах дали в руки ВСЕ инструменты. Кредиты на повышение энергоэффективности - практически бесплатно раздают. Их и кредитами-то сложно назвать - организуйтесь, создавайте ОСМД, берите и делайте. Делайте красиво, для себя любимых, а не как Виталику Бог на душу положит. Только зайдя в один из таких уютных БПСов и именно на Оболони, я вижу готовность жильцов к переменам. И не на фасаде, а прямо за входной дверью их уютных квартир. Срань и ужОс.
Наверно потому, что слово "власть" имеет еще и какое-то содержание. И в это содержание входит не только вранье про ремонт станции метро, с последующей надстройкой, не только попытка скинуть долги и забрать активы (чем кончилось напомнить?). Кстати, "Науковый" вроде как будет узаконен. Так что не зря укошные творения строились.
Че-то не убедительно. Людям сказали: создавайте ОСМД, берите кредит, утепляйте дом по полной программе, ставьте тепловой пункт, новые окна, крышу утепляйте, все делайте на все деньги. Мы вам от 30 и выше %% ТЕЛА погасим за счет наших европейских благодетелей и за счет местного бюджета. Взрослые люди идут, берут кредиты и делают. "Дети" инфантильные, продолжают ждать, когда Клычко сам придет к ним домой с листами пенопласта. А пока Клычко пыхтит на своем лисапеде с пенопластом на спине, их вполне устраивает полный ПЦ сразу за дверями их квартиры.
Первый написав: О. Це моя улюблена частина - надо немного вложится:-) Вільнолюдям власникам квартир???? Сходи їм про це скажи:-) багато чого про себе і своїх родичів нового дізнаєшся.
Интересно, а в Германии пятиэтажки за чей счет преобразили? Сколько будет стоить массовое утепление БПСок? Сколько комунальное киевенерго сэкономит газа, вложившись в эти работы? Но это не так интересно, как проектировать велодорожки за 2,5 ляма, по которым даже Конг ездить не будет [/quote]
я не езжу по велодорожкам, потому шо по ним ходят вильнолюди и паркуют на них свои машины - им пох сколько кмда вкладыает в велоинфраструктуру но виноват в этом все равно кличко - так ведь?[/quote]
мы все вместе в этом виноваты! вместо того, чтобы организоваться и отозвать завравшегося, обворовавшего нас депутата / линчевать ..., отпустившего убийцу / стукануть на нарушителя пдд, мы как в лучших традициях совка, но уже не на кухнях, а в интернете срачимся. а в это время нас обворовывают / обманывают / лишают ДОСТОЙНОГО будущего. в Украине, человек человеку волк!
кстати, если б работало какое-то полицейское приложение для смартфона, а б с удивольствием стучал. достали эти вольности во дворах и на дорогах!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Также очевидно, что цены на недвигу, которая будет строиться по новым СНИПам и ДБНам тоже будет выше, чем цены на недвигу, построенную по принципу максимального заполнения участка. Да, в ней будет комфортнее жить, но стоить она будет дороже. Опять же остекленные балконы продаются с коэффициентом 1, а не 0.3 или 0.5.
но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство шо также очевидно
С одной стороны вы совершенно правы - "дешевый сыр" только в мышеловке. Но с другой стороны, "пересичные" не в состоянии узаконить и отслеживать правила игры (т.е. строительства), которые бы обязывали учитывать здравый смысл и статистику. К примеру, достаточно легко рассчитать сколько нужно паркомест, школ и детских садиков. Необходимую мощность канализации, водо- и электроснабжения ведь рассчитывают! Другое дело, что это удорожит строительство/уменьшит рентабельность... А, следовательно, и откаты... П.С. если мне не изменяет память - в Варшаве запрещено строительство без подземного паркинга. Поэтому и паркинг там в среднем в 2 раза дешевле чем у нас. Правда и квадраты дороже... Последний пример (1,5 года назад): 2К 53 кв метра в не сданном новострое возле метро - 95К зелени + кладовка около 3К, паркинг 15К. Оболонь скай: 2К 69 м 85К на сегодня, паркинг - 31К
change_pm написав: в случае, сравнения работы и жизни медсестры в Польше и в Украине с одинаковой зп, как делает автор обьявления, выигрывает Польша. вот и вся любов!
ККЦ, оформлення і з\п повністю згідно з КЗпП? Чи податки лише з мінімалки?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.