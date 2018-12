Додано: Сер 19 гру, 2018 14:21

J_P написав: Макс, есть одна особенность, которая неизменна более 1000 лет на той территории где вы сейчас живете - невозможность объединения "вiльнолюдей" для достижения общей цели. Причем, боюсь, невозможность уже на генетическом уровне.

Это вам не Германия, пановЭ...



плюсую

вильнолюдей могут объеденить лишь сказки о справедливости и всеобщем равенстве, но вильнолюды не в состоянии сделать вывод о том, чем для них эти сказки неизбежно заканчиваются, несмотря на неслыханную доселе доступность инфы

«государство должно» - и голосуют за популистов

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.