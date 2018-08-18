Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Также очевидно, что цены на недвигу, которая будет строиться по новым СНИПам и ДБНам тоже будет выше, чем цены на недвигу, построенную по принципу максимального заполнения участка. Да, в ней будет комфортнее жить, но стоить она будет дороже. Опять же остекленные балконы продаются с коэффициентом 1, а не 0.3 или 0.5.
но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство шо также очевидно
С одной стороны вы совершенно правы - "дешевый сыр" только в мышеловке. Но с другой стороны, "пересичные" не в состоянии узаконить и отслеживать правила игры (т.е. строительства), которые бы обязывали учитывать здравый смысл и статистику. К примеру, достаточно легко рассчитать сколько нужно паркомест, школ и детских садиков. Необходимую мощность канализации, водо- и электроснабжения ведь рассчитывают! Другое дело, что это удорожит строительство/уменьшит рентабельность... А, следовательно, и откаты... П.С. если мне не изменяет память - в Варшаве запрещено строительство без подземного паркинга. Поэтому и паркинг там в среднем в 2 раза дешевле чем у нас. Правда и квадраты дороже... Последний пример (1,5 года назад): 2К 53 кв метра в не сданном новострое возле метро - 95К зелени + кладовка около 3К, паркинг 15К. Оболонь скай: 2К 69 м 85К на сегодня, паркинг - 31К
Вільнолюдям за гроші паркінг не потрібен. Це факт. І можете навіть не сперечатися.
Че-то не убедительно. Людям сказали: создавайте ОСМД, берите кредит, утепляйте дом по полной программе, ставьте тепловой пункт, новые окна, крышу утепляйте, все делайте на все деньги. Мы вам от 30 и выше %% ТЕЛА погасим за счет наших европейских благодетелей и за счет местного бюджета. Взрослые люди идут, берут кредиты и делают. "Дети" инфантильные, продолжают ждать, когда Клычко сам придет к ним домой с листами пенопласта. А пока Клычко пыхтит на своем лисапеде с пенопластом на спине, их вполне устраивает полный ПЦ сразу за дверями их квартиры.
очень хорошо сказали про инфантилизм, я бы грубее сказал. имхо, ожидать изменений в бпс-ках с таким подхом, глупо. тут свою роль / слово должен сделать / сказать город или государство. т.к. те кто хотели и могли уже что-то сделать или во власти, или в бизнесе, или за кордоном, или в новострое и в бпс-ке точно не живут. плохо, что наш гос-во забило на соц. функцию, это таким боком нам всем вылезет... и если че, то даже в штатах нищебродам дают талоны на еду, оплачивают жилье и медицину.
kingkongovets написав:«мы сами заслуживаем говно, в котором живем» (с)
Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.
vano80 написав:Интересно, а в Германии пятиэтажки за чей счет преобразили? ....
А почему это должны делать городские власти и за счет городского бюджета, что за бред? Почему они должны экономить деньги СОБСТВЕННИКАМ недвиги в уютных БПСах за счет всех остальных? Че за коммунизм в отдельно взятом БПСе? Собственникам недвижки в уютных БПСах дали в руки ВСЕ инструменты. Кредиты на повышение энергоэффективности - практически бесплатно раздают. Их и кредитами-то сложно назвать - организуйтесь, создавайте ОСМД, берите и делайте. Делайте красиво, для себя любимых, а не как Виталику Бог на душу положит. Только зайдя в один из таких уютных БПСов и именно на Оболони, я вижу готовность жильцов к переменам. И не на фасаде, а прямо за входной дверью их уютных квартир. Срань и ужОс.
Макс, есть одна особенность, которая неизменна более 1000 лет на той территории где вы сейчас живете - невозможность объединения "вiльнолюдей" для достижения общей цели. Причем, боюсь, невозможность уже на генетическом уровне. Это вам не Германия, пановЭ...
airmax78 написав:Стоп. Был частный ЧАСТНЫЙ спортивный клюб. Собственники клюба приняли решение на его месте построить дом. Мэр должен был экспорприировать клюб и сделать его муниципальным?
Этот клЮб стоит на муниципальной земле. Скорее всего она в аренде. И у аренды земли есть целевое назначение. Прежде чем его поменять надо через горсовет поменять целевое назначение. Город должен решить -можно или нельзя там строить ЭТО.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
J_P написав:Макс, есть одна особенность, которая неизменна более 1000 лет на той территории где вы сейчас живете - невозможность объединения "вiльнолюдей" для достижения общей цели. Причем, боюсь, невозможность уже на генетическом уровне. Это вам не Германия, пановЭ...
плюсую вильнолюдей могут объеденить лишь сказки о справедливости и всеобщем равенстве, но вильнолюды не в состоянии сделать вывод о том, чем для них эти сказки неизбежно заканчиваются, несмотря на неслыханную доселе доступность инфы «государство должно» - и голосуют за популистов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Собственникам недвижки в уютных БПСах дали в руки ВСЕ инструменты. Кредиты на повышение энергоэффективности - практически бесплатно раздают. Их и кредитами-то сложно назвать - организуйтесь, создавайте ОСМД, берите и делайте. Делайте красиво, для себя любимых, а не как Виталику Бог на душу положит.
Макс, к кому Вы взываете? к киевлянам? так они всю свою жизнь прожили лучше всех в этой стране и ужиматься не привыкли. А уж кровные тратить на закате жизни ( получили квартиры молодые и здоровые в 70-80 х годах) они не будут, ибо не привыкли.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери