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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30473048304930503051>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1258
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
267
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
196
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
236
Якість будівництва
16%
196
Всього голосів : 1258
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:29

  J_P написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Также очевидно, что цены на недвигу, которая будет строиться по новым СНИПам и ДБНам тоже будет выше, чем цены на недвигу, построенную по принципу максимального заполнения участка. Да, в ней будет комфортнее жить, но стоить она будет дороже.
Опять же остекленные балконы продаются с коэффициентом 1, а не 0.3 или 0.5.


но пэрэсични вильнолюды все так же будут голосовать гривной за мордоры без инфраструктуры и все так же потом возмущаться ее отсутствием и клясть злочынну владу, допустившую их строительство
шо также очевидно

С одной стороны вы совершенно правы - "дешевый сыр" только в мышеловке. Но с другой стороны, "пересичные" не в состоянии узаконить и отслеживать правила игры (т.е. строительства), которые бы обязывали учитывать здравый смысл и статистику.
К примеру, достаточно легко рассчитать сколько нужно паркомест, школ и детских садиков. Необходимую мощность канализации, водо- и электроснабжения ведь рассчитывают!
Другое дело, что это удорожит строительство/уменьшит рентабельность...
А, следовательно, и откаты...
П.С. если мне не изменяет память - в Варшаве запрещено строительство без подземного паркинга. Поэтому и паркинг там в среднем в 2 раза дешевле чем у нас. Правда и квадраты дороже...
Последний пример (1,5 года назад): 2К 53 кв метра в не сданном новострое возле метро - 95К зелени + кладовка около 3К, паркинг 15К. Оболонь скай: 2К 69 м 85К на сегодня, паркинг - 31К


Вільнолюдям за гроші паркінг не потрібен. Це факт. І можете навіть не сперечатися.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:56

airmax78

Че-то не убедительно. Людям сказали: создавайте ОСМД, берите кредит, утепляйте дом по полной программе, ставьте тепловой пункт, новые окна, крышу утепляйте, все делайте на все деньги. Мы вам от 30 и выше %% ТЕЛА погасим за счет наших европейских благодетелей и за счет местного бюджета. Взрослые люди идут, берут кредиты и делают. "Дети" инфантильные, продолжают ждать, когда Клычко сам придет к ним домой с листами пенопласта. А пока Клычко пыхтит на своем лисапеде с пенопластом на спине, их вполне устраивает полный ПЦ сразу за дверями их квартиры.


очень хорошо сказали про инфантилизм, я бы грубее сказал.
имхо, ожидать изменений в бпс-ках с таким подхом, глупо. тут свою роль / слово должен сделать / сказать город или государство. т.к. те кто хотели и могли уже что-то сделать или во власти, или в бизнесе, или за кордоном, или в новострое и в бпс-ке точно не живут.
плохо, что наш гос-во забило на соц. функцию, это таким боком нам всем вылезет...
и если че, то даже в штатах нищебродам дают талоны на еду, оплачивают жилье и медицину.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:59

  kingkongovets написав:«мы сами заслуживаем говно, в котором живем» (с)

Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.

https://www.facebook.com/10000137654359 ... 446560387/


Надо еще подождать. Когда у медсестер пройдет информационный шок.
Потом начнут обрывать телефон )))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:02

  vano80 написав:Сколько комунальное киевенерго сэкономит газа, вложившись в эти работы?


нисколько, потому что киевтеплоенерго посредник, а не потребитель. жильцы сэкономят, да. при наличии домового счетчика.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:13

  trololo написав:
  vano80 написав:Сколько комунальное киевенерго сэкономит газа, вложившись в эти работы?


нисколько, потому что киевтеплоенерго посредник, а не потребитель. жильцы сэкономят, да. при наличии домового счетчика.

Вопрос.
У кого сколько грн/м2 получаются начисления по отоплению МЗК (мест общего пользования), если в доме установлены поквартирные счетчики тепла?
l66
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:15

  airmax78 написав:
  vano80 написав:Интересно, а в Германии пятиэтажки за чей счет преобразили? ....

А почему это должны делать городские власти и за счет городского бюджета, что за бред? Почему они должны экономить деньги СОБСТВЕННИКАМ недвиги в уютных БПСах за счет всех остальных? Че за коммунизм в отдельно взятом БПСе? Собственникам недвижки в уютных БПСах дали в руки ВСЕ инструменты. Кредиты на повышение энергоэффективности - практически бесплатно раздают. Их и кредитами-то сложно назвать - организуйтесь, создавайте ОСМД, берите и делайте. Делайте красиво, для себя любимых, а не как Виталику Бог на душу положит.
Только зайдя в один из таких уютных БПСов и именно на Оболони, я вижу готовность жильцов к переменам. И не на фасаде, а прямо за входной дверью их уютных квартир. Срань и ужОс.

Макс, есть одна особенность, которая неизменна более 1000 лет на той территории где вы сейчас живете - невозможность объединения "вiльнолюдей" для достижения общей цели. Причем, боюсь, невозможность уже на генетическом уровне.
Это вам не Германия, пановЭ...
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:18

  l66 написав:
  trololo написав:
  vano80 написав:Сколько комунальное киевенерго сэкономит газа, вложившись в эти работы?


нисколько, потому что киевтеплоенерго посредник, а не потребитель. жильцы сэкономят, да. при наличии домового счетчика.

Вопрос.
У кого сколько грн/м2 получаются начисления по отоплению МЗК (мест общего пользования), если в доме установлены поквартирные счетчики тепла?

у меня за МЗК с 25.10 по 21.11 вышло 1,39 грн/м2 , в подьезде ооочень тепло (по домовому счетчику)
(на квартиру свой счетчик стоит)
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Стоп. Был частный ЧАСТНЫЙ спортивный клюб. Собственники клюба приняли решение на его месте построить дом. Мэр должен был экспорприировать клюб и сделать его муниципальным?

Этот клЮб стоит на муниципальной земле. Скорее всего она в аренде. И у аренды земли есть целевое назначение. Прежде чем его поменять надо через горсовет поменять целевое назначение. Город должен решить -можно или нельзя там строить ЭТО.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:21

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:Макс, есть одна особенность, которая неизменна более 1000 лет на той территории где вы сейчас живете - невозможность объединения "вiльнолюдей" для достижения общей цели. Причем, боюсь, невозможность уже на генетическом уровне.
Это вам не Германия, пановЭ...


плюсую
вильнолюдей могут объеденить лишь сказки о справедливости и всеобщем равенстве, но вильнолюды не в состоянии сделать вывод о том, чем для них эти сказки неизбежно заканчиваются, несмотря на неслыханную доселе доступность инфы
«государство должно» - и голосуют за популистов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Собственникам недвижки в уютных БПСах дали в руки ВСЕ инструменты. Кредиты на повышение энергоэффективности - практически бесплатно раздают. Их и кредитами-то сложно назвать - организуйтесь, создавайте ОСМД, берите и делайте. Делайте красиво, для себя любимых, а не как Виталику Бог на душу положит.

Макс, к кому Вы взываете? к киевлянам? так они всю свою жизнь прожили лучше всех в этой стране и ужиматься не привыкли. А уж кровные тратить на закате жизни ( получили квартиры молодые и здоровые в 70-80 х годах) они не будут, ибо не привыкли.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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