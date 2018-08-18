Додано: Сер 19 гру, 2018 15:13

Serg-ik написав: airmax78 написав: Стоп. Был частный ЧАСТНЫЙ спортивный клюб. Собственники клюба приняли решение на его месте построить дом. Мэр должен был экспорприировать клюб и сделать его муниципальным? Стоп. Был частный ЧАСТНЫЙ спортивный клюб. Собственники клюба приняли решение на его месте построить дом. Мэр должен был экспорприировать клюб и сделать его муниципальным?

Этот клЮб стоит на муниципальной земле. Скорее всего она в аренде. И у аренды земли есть целевое назначение. Прежде чем его поменять надо через горсовет поменять целевое назначение. Город должен решить -можно или нельзя там строить ЭТО. Этот клЮб стоит на муниципальной земле. Скорее всего она в аренде. И у аренды земли есть целевое назначение. Прежде чем его поменять надо через горсовет поменять целевое назначение. Город должен решить -можно или нельзя там строить ЭТО.

Один из немногих случаев, когда полностью вас поддержу. Нельзя строить небоскребы, где нет инфраструктуры. И я даже не говорю про школы,ДС и спортплощадки. Элементарно: вечные пробки на дорогах (чтобы выехать в город - причем в любую сторону!!!) + паковка дополнительно 900 машин. Да там нет столько газонов, чтобы их запарковать !!! (В ОболСкай еще не полность заселен один дом из трех, а правая полоса проспекта от м. Оболонь и почти до м. Почайна ночью забита машинами.) Да и в метро еще один вагон не добавишь...При всем моем негативе к ПозДнякам, сначала было метро и 4-5 полос + 5-ти этажные паркинги, а потом уже "мордоры".с 2009 года часто бываю в NYС. Вижу каждый год новые небоскребы. И вижу непрекращающиеся ремонтные работы, улучшающие инфраструктуру города. И, наверняка, за счет застройщиков тоже.Кстати, с парковкой проблем нет: 40-60$ в день - и в радиусе 5 минут всегда что-то найдется. Жалко 40-60$? Приезжай на общественном транспорте. Все время перестраивают Бас-терминал и подъезды к нему. Да и метро расширяют - на многих ветках (за эти годы) уже добавили минимум по одному вагону.Заметил одну особенность: небоскребы в NYC как-бы кучкуются ))) Т.е. существует "небоскребная" территория, а есть обычная, исторически сложившаяся. И выше средне-соседской строить ни-ни...В Лондоне к этому вопросу подошли еще более консервативно... но это уже другая история.