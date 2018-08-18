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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:32
Хто це на Троєщині ремонт робив?
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
О, уже голосование сюда притянули.
Говорите уже прямо, за кого надо?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:40
Это вопрос на чьей земле стоит. Если на муниципальной - я написал: Киевсовету решать. Не Клычку, а Киевсовету. Депутатам, избранным народом Киева. И они решат четко руководствуясь интересами своих избирателей, живущих в соседних БПСках. Ведь так? Иначе их не переизберут на следующих выборах?
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:51
Смотри, сейчас киевенерго должен чуть больше 2 ярдов за газ. Я могу ошибаться, но большая часть этого долга конечным потребителем заплачена не будет. Значит город заплатит за них из наших карманов.
Так что экономия потребителя, который будет в состоянии оплатить долг, вполне может быть экономией коммунальной компании.
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ми сьогодні ухвалимо рішення про те, щоб підтримати один дуже важливий інфраструктурний проект столиці – будівництво метро на Виноградар. Сьогодні ми ухвалюємо рішення, і 2,5 млрд грн урядової підтримки будуть спрямовані на те, щоб столиця могла реалізувати цей проект", – підкреслив прем'єр. Зазначається, що відповідне рішення ухвалили в рамках фінансування програм інфраструктурного розвитку регіонів.
Раніше повідомлялилось, що 20 листопада КП "Київський метрополітен" уклав договір про будівництво метро на Виноградар з переможцем тендеру ВАТ "Київметробуд". Передбачається будівництво двох станцій – "Мостицька" і "Проспект Правда". Роботи триватимуть до 2021 року, бюджет становить 5 млрд 993 млн гривень. Ще уього року замовник мав перерахувати виконавцю аванс у 1,4 млрд грн, на що Київ мав асігнувати відповідні кошти. У бюджеті Києва на наступний рік для підземки на Виноградар заклали ще 500 млн. Отже разом з подарунком Кабміну "Київметробуд" протягом наступних 12 місяців має освоїти майже 4 млрд грн, якщо нічого не зміниться.
Під час будівництва планується вперше в Києві використовувати технологію вертикальних тунелів. Також "Мостицька" будуватиметься як станція глибокого закладення, а "Проспект Правди" і наступні – відкритим способом, як неглибокі.
Всім процвітання!
Додано: Сер 19 гру, 2018 14:57
vano80
Вань, ТТ и файна таун когда за счет бюджета будем утеплять?
Всім процвітання!
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:02
А они построены в 70-х по старым нормам?
Кстати. Оболонь, 464 серия. 60 квадратов. За отопление 1033 грн. В комнатах - 27 градусов. Если бы там была возможность поставить квартирные счетчики, можно было бы реально сравнить теплопотери.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да не надо их утеплять за счет города.
Окупаемость утепления три максимум 5 лет.
Тут нужна просто воля в управляющей компании, типа выделяем деньги (берем кредит) на утепление, оставляем или чуть увеличиваем тариф на отопление на период погашения потраченных денег, а за счет разницы между реальным потреблением и расчетным гасим расходы на утепление. И никто ничего ни за кого не платит.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:10
Отличная логика. "У меня дома лампочки накаливания жрут по 100 Вт каждая. За э/э я все равно не плачу. Долг перед Киевэнерго городу придется погашать. Пусть ко мне домой Клычко придет, принесет светодиодные лампочки и вкрутит (ему удобно - лестница не нужна, а у меня ее и нет). Сэкономит бюджету деньги."
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:13
Один из немногих случаев, когда полностью вас поддержу. Нельзя строить небоскребы, где нет инфраструктуры. И я даже не говорю про школы,ДС и спортплощадки. Элементарно: вечные пробки на дорогах (чтобы выехать в город - причем в любую сторону!!!) + паковка дополнительно 900 машин. Да там нет столько газонов, чтобы их запарковать !!! (В ОболСкай еще не полность заселен один дом из трех, а правая полоса проспекта от м. Оболонь и почти до м. Почайна ночью забита машинами.) Да и в метро еще один вагон не добавишь...
При всем моем негативе к ПозДнякам, сначала было метро и 4-5 полос + 5-ти этажные паркинги, а потом уже "мордоры".
с 2009 года часто бываю в NYС. Вижу каждый год новые небоскребы. И вижу непрекращающиеся ремонтные работы, улучшающие инфраструктуру города. И, наверняка, за счет застройщиков тоже.
Кстати, с парковкой проблем нет: 40-60$ в день - и в радиусе 5 минут всегда что-то найдется. Жалко 40-60$? Приезжай на общественном транспорте. Все время перестраивают Бас-терминал и подъезды к нему. Да и метро расширяют - на многих ветках (за эти годы) уже добавили минимум по одному вагону.
Заметил одну особенность: небоскребы в NYC как-бы кучкуются ))) Т.е. существует "небоскребная" территория, а есть обычная, исторически сложившаяся. И выше средне-соседской строить ни-ни...
В Лондоне к этому вопросу подошли еще более консервативно... но это уже другая история.
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