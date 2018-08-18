Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Я завтра купую в бпсці, Ейр в ТТ. Мені фасад роблять за рахунок бюджету. Ейр оплачує повністю сам. Якось не справедливо.
еще раз: там живут потомственные киевляне в основной массе, которым 60+. нет у них денег на утепление. Не-ту. Потому утепляются они за "чужие" деньги, ставится регулировка подачи тепла, плата с них взимается в абсолютных значениях в прежних объёмах, а фактически расход будет меньше. Разницей покрываются расходы на модерниззацию. Кредит им никто не даст. потому что
Минфин поднял ставку по гривневым облигациям до 20,5% годовых Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 декабря 2018 года привлекло в государственный бюджет 19,981 млрд грн
банк не будет париться с ОСББ
УкрГаз же париться. Вы тут предлагаете типа утеплить дом, но счета выставлять не по счётчику, а "по прежним объёмам". Что на это скажут "потомственные", после первой же платёжки, могу сказать прямо сейчас. Это если забыть о незаконности такого подхода в принципе. Эти "потомственные", кстати, имеют таких же потомков, которые спят и видят, что им обломится утепленная бпсочка через родителей у которых "нет денег на утепление"
striped написав:Чуваки, вам реально не...р делать? У вас тут такой клуб по интересам собрался, как курилка. Сделайте отдельную ветку "ККЦ против всех" или "Максимка и его влажные фантазии". Хочешь что-то путнее получить взамен потраченного времени, но читаешь только у кого больше или кто лучше знает как управлять государством.
Вы забаньте всех, кто вам не нравится и сможете читать ветку раз в неделю.
Я думаю, что медсестра не знает разницы между Z-отчётом и Х-отчетом, не умеет вести журнал кассового аппарата. И это большой пробел Вот в Укрбуде наверняка есть каменщики со знанием этого дела: лишний кирпич продают и пробивают через РРО
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
striped написав:Чуваки, вам реально не...р делать? У вас тут такой клуб по интересам собрался, как курилка. Сделайте отдельную ветку "ККЦ против всех" или "Максимка и его влажные фантазии". Хочешь что-то путнее получить взамен потраченного времени, но читаешь только у кого больше или кто лучше знает как управлять государством.
Я теж втомився читати муть. Напишіть щось по темі.
airmax78 написав:.... А ремонт БПСок - это забота собтсвенников квартир в этой БПСке. Но и тут Клычко и Госбюджет им помогают - выделет деньги на компенсацию части тела по кредитам на повышение энергоэффективности. Все, дальше - сами. Надо одупляться и взрослеть. СССР закончился 27 лет тому назад.
Ошибаетесь, Макс. Вы должны помнить такого вице-президента - Руцкой, фамилия такая ))). Не особо умный, но патриот. Когда был еще при власти, решил уйти от капитализма, насаждавшегося Гайдаром и занялся изучением скандинавского социализма. И вскоре он прозрел. Почти дословно: "... Да, есть шведская модель социализма, есть другие... Да, можно БЫЛО БЫ построить эту модель в нашей стране. Но, к сожалению, у нас слишком мало шведов!" Все, занавес. У товарища (после развода-раздела) 1К в доме от киевгорстроя. Левый берег, монолит. Он сейчас больше за границей и подписал меня (как ответственное лицо) в телеграмм по своему ОСМД. ТокШо пришло сообщение: "По вине этих должников откладывается замена труб в 4-той секции..." Список и сумма... Я офигел! А вы - совок закончился, совок закончился!!!! Жесткие законы для неплательщиков! Только тогда закончиться совок
Востаннє редагувалось J_P в Сер 19 гру, 2018 16:10, всього редагувалось 1 раз.
надо решить, кто должен "убить себя ап стену", если Подольско-воскресенский мост не построят. Это после. А "до" -нужны комментарии о мосте, цена которого 1 200 000 грн за погонный метр
На днях стартовало строительство туристического моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка», о котором не раз заявлял мэр Киева Виталий Кличко. На этот проект в бюджете Киева предусмотрено 255,5 млн грн. Сейчас строители бурят грунт и устанавливают сваи. Мост будет служить исключительно для пешеходов и велосипедистов. Он будет длиной примерно 210 метров, ширина будет переменной — от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Я думаю, что медсестра не знает разницы между Z-отчётом и Х-отчетом, не умеет вести журнал кассового аппарата. И это большой пробел Вот в Укрбуде наверняка есть каменщики со знанием этого дела: лишний кирпич продают и пробивают через РРО
В Укрбуде вообще все чудесно, там на 500 официально трудоустроенных сотрудников средняя з/п 6500 грн приходится , и эту информацию выложил офис крупных плательщиков, но потом удалил )))
Что касается медсестры мне понравилось требование - интеллигентная женщина такое впечатление что врач себе за эту же зарплату еще и любовницу ищет
airmax78 написав:.... А ремонт БПСок - это забота собтсвенников квартир в этой БПСке. Но и тут Клычко и Госбюджет им помогают - выделет деньги на компенсацию части тела по кредитам на повышение энергоэффективности. Все, дальше - сами. Надо одупляться и взрослеть. СССР закончился 27 лет тому назад.
Ошибаетесь, Макс. Вы должны помнить такого вице-президента - Руцкой, фамилия такая ))). Не особо умный, но патриот. Когда был еще при власти, решил уйти от капитализма, насаждавшегося Гайдаром и занялся изучением скандинавского социализма. И вскоре он прозрел. Почти дословно: "... Да, есть шведская модель социализма, есть другие... Да, можно БЫЛО БЫ построить эту модель в нашей стране. Но, к сожалению, у нас слишком мало шведов!" Все, занавес. У товарища (после развода-раздела) 1К в доме от киевгорстроя. Левый берег, монолит. Он сейчас больше за границей и подписал меня (как ответственное лицо) в телеграмм по своему ОСМД. ТокШо пришло сообщение: "По вине этих должников откладывается замена труб в 4-той секции..." Список и сумма... Я офигел! А вы - совок закончился, совок закончился!!!! Жесткие законы для неплательщиков! Только тогда закончиться совок
Вільнолюди ображаються коли їм розказують про обовязок. Я сам учасник створення осбб. Це фантастика.
Щодо їпать вільнолюдей. Почитайте тексти щодо ініціативи введення пені у розмірі 3% річних від заборгованості. Або долярчика про балкон.