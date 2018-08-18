Это просто еще один случай, когда требования жестко не совпадают с той оплатой которую предлагают причем в разы.
Это как требуется программист со знанием java..., на зарплату в 3200 гривен.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:30
Это просто еще один случай, когда требования жестко не совпадают с той оплатой которую предлагают причем в разы.
Это как требуется программист со знанием java..., на зарплату в 3200 гривен.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 19 гру, 2018 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:31
Голосовалка в шапке ветки - это неоценимый источник информации. 2% за "Жорстку УК". 2%. Остальные - "За не мешайте нам ипашить фасад" и "это мой балкон, МОП, крыша - что с ними хочу, то и делаю".
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Разрешения для утепления домов теперь не нужны
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