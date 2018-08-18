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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1262
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
267
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1262
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:30

  zzzzzz написав:Обожают таких работодателей,которые выдвигают требования по трем должностям ,медсестра,кассир,администратор на одну зарплату.

Коллеги, а что вы думаете ?

Это просто еще один случай, когда требования жестко не совпадают с той оплатой которую предлагают причем в разы.
Это как требуется программист со знанием java..., на зарплату в 3200 гривен. ;)
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 19 гру, 2018 16:31, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:31

  Первый написав:Вільнолюди ображаються коли їм розказують про обовязок.
Я сам учасник створення осбб. Це фантастика.

Щодо їпать вільнолюдей. Почитайте тексти щодо ініціативи введення пені у розмірі 3% річних від заборгованості.
Або долярчика про балкон.

Голосовалка в шапке ветки - это неоценимый источник информации. 2% за "Жорстку УК". 2%. Остальные - "За не мешайте нам ипашить фасад" и "это мой балкон, МОП, крыша - что с ними хочу, то и делаю".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Голосовалка в шапке ветки - это неоценимый источник информации. 2% за "Жорстку УК". 2%

Потому что не может "Жорстка УК" быть приоритетнее как минимум расположения и планировки.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Разрешения для утепления домов теперь не нужны
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:03

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Голосовалка в шапке ветки - это неоценимый источник информации. 2% за "Жорстку УК". 2%

Потому что не может "Жорстка УК" быть приоритетнее как минимум расположения и планировки.

Можно было выбрать ПЯТЬ критериев. Одним из критериев жорстку УК выбрали в 2% случаев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:05

  Оранжевый-хит сезона написав:Разрешения для утепления домов теперь не нужны

Что значит "не нужно разрешение для утепления домов"? А проект нужен? Дайте плз ссылку на нормативный документ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

як завжди ввечері у рилоботів перезмінка :)
так як "успішні" люди не їздять на РАБоту та не стоять в пробках...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:13

  vano80 написав:У тебя вильнолюди только паркующиеся и стеклящие балконы? Гарик пихающий 900 квартир на пятачок и делающий на этом ГРОШИ к ним не относится? :mrgreen:


а в чем проблема аквариума? пусть строит. шо не так?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:15

  zzzzzz написав:Коллеги, а что вы думаете ?


лично я думаю шо вы - долб**б. могу и ошибаться, конечно.
Востаннє редагувалось trololo в Сер 19 гру, 2018 18:22, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:15

  Васенька написав:як завжди ввечері у рилоботів перезмінка :)
так як "успішні" люди не їздять на РАБоту та не стоять в пробках...

Каен на газу дівах чіпляє, чи тільки мух на мухобойку?
Всім процвітання!
Первый
 
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