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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:30
zzzzzz написав:
Обожают таких работодателей,которые выдвигают требования по трем должностям ,медсестра,кассир,администратор на одну зарплату.
Коллеги, а что вы думаете ?
Это просто еще один случай, когда требования жестко не совпадают с той оплатой которую предлагают причем в разы.
Это как требуется программист со знанием java..., на зарплату в 3200 гривен.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 19 гру, 2018 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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_Mykola_
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:31
Первый написав:
Вільнолюди ображаються коли їм розказують про обовязок.
Я сам учасник створення осбб. Це фантастика.
Щодо їпать вільнолюдей. Почитайте тексти щодо ініціативи введення пені у розмірі 3% річних від заборгованості.
Або долярчика про балкон.
Голосовалка в шапке ветки - это неоценимый источник информации. 2% за "Жорстку УК". 2%. Остальные - "За не мешайте нам ипашить фасад" и "это мой балкон, МОП, крыша - что с ними хочу, то и делаю".
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airmax78
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:55
airmax78 написав:
Голосовалка в шапке ветки - это неоценимый источник информации. 2% за "Жорстку УК". 2%
Потому что не может "Жорстка УК" быть приоритетнее как минимум расположения и планировки.
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Faceless
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:57
Разрешения для утепления домов теперь не нужны
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:03
Faceless написав: airmax78 написав:
Голосовалка в шапке ветки - это неоценимый источник информации. 2% за "Жорстку УК". 2%
Потому что не может "Жорстка УК" быть приоритетнее как минимум расположения и планировки.
Можно было выбрать ПЯТЬ критериев. Одним из критериев жорстку УК выбрали в 2% случаев.
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airmax78
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:05
Оранжевый-хит сезона написав:
Разрешения для утепления домов теперь не нужны
Что значит "не нужно разрешение для утепления домов"? А проект нужен? Дайте плз ссылку на нормативный документ.
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airmax78
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:12
як завжди ввечері у рилоботів перезмінка
так як "успішні" люди не їздять на РАБоту та не стоять в пробках...
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Васенька
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:13
vano80 написав:
У тебя вильнолюди только паркующиеся и стеклящие балконы? Гарик пихающий 900 квартир на пятачок и делающий на этом ГРОШИ к ним не относится?
а в чем проблема аквариума? пусть строит. шо не так?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:15
zzzzzz написав:
Коллеги, а что вы думаете ?
лично я думаю шо вы - долб**б. могу и ошибаться, конечно.
Востаннє редагувалось trololo
в Сер 19 гру, 2018 18:22, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:15
Васенька написав:
як завжди ввечері у рилоботів перезмінка
так як "успішні" люди не їздять на РАБоту та не стоять в пробках...
Каен на газу дівах чіпляє, чи тільки мух на мухобойку?
Всім процвітання!
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Первый
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