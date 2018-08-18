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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:18
_Mykola_ написав: zzzzzz написав:
Обожают таких работодателей,которые выдвигают требования по трем должностям ,медсестра,кассир,администратор на одну зарплату.
Коллеги, а что вы думаете ?
Это просто еще один случай, когда требования жестко не совпадают с той оплатой которую предлагают причем в разы.
Это как требуется программист со знанием java..., на зарплату в 3200 гривен.
охренеть, вот это требования. кассовый аппарат, аутлук и ксерокс. надо быть олигофреном, чтобы не осилить это. таким 20 тыс грн не платят.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:19
Первый написав: Васенька написав:
як завжди ввечері у рилоботів перезмінка
так як "успішні" люди не їздять на РАБоту та не стоять в пробках...
Каен на газу дівах чіпляє, чи тільки мух на мухобойку?
я вже 2 рік їзджу на американці
навігатор зветься. велика машина для великого дядька
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:19
Первый написав: Васенька написав:
як завжди ввечері у рилоботів перезмінка
так як "успішні" люди не їздять на РАБоту та не стоять в пробках...
Каен на газу дівах чіпляє, чи тільки мух на мухобойку?
Лучше спросите встал ли уже Васенька, революционер-патриот, украинский политик и создатель партии на консульский учет в Польше.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:19
Васенька написав: Первый написав: Васенька написав:
як завжди ввечері у рилоботів перезмінка
так як "успішні" люди не їздять на РАБоту та не стоять в пробках...
Каен на газу дівах чіпляє, чи тільки мух на мухобойку?
я вже 2 рік їзджу на американці
навігатор зветься. велика машина для великого дядька
не соромно дядьку за батьківські кошти жити? чи лижний інструктор перейшов у нафтогаз?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:21
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:21
trololo написав: Васенька написав: Первый написав:
Каен на газу дівах чіпляє, чи тільки мух на мухобойку?
я вже 2 рік їзджу на американці
навігатор зветься. велика машина для великого дядька
не соромно дядьку за батьківські кошти жити?
Многие настоящие революционеры так жили. Это нормально.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:22
That's frightening when you consider that the average monthly Social Security check is just $1,413.
а кому то не страшно, для кого то - мечты
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:24
airmax78 написав:
Лучше спросите встал ли уже Васенька, революционер-патриот, украинский политик и создатель партии на консульский учет в Польше.
как человек становившийся на учет, скажу что это дело неблагодарное и затратное. в моем случае обошлось 500 баксов ибо пришлось лететь аж в столицу. имеет смысл если только ребенок рождается за границей. Без этого ребенку не давали загранпорт, хоть это, на мой взгляд, нарушение прав гражданина Украины.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:27
trololo написав:
а кому то не страшно, для кого то - мечты
За эти деньги можно жить только с стране "третьего мира".
Поэтому я планирую покупку жилья в Севастополе или Махачкале. Как только РФ развалится, я прикуплю на старость леть однушку на втором этаже с пешей доступностью моря(в пределах 10 минут)
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:27
airmax78 написав: _Mykola_ написав: airmax78 написав:
начало просыпаться сознание хотя бы у небольшого числа инициативных людей. Создаются ОСМД, контролируется сбор и расходование денег, качество предоставляемых услуг. Берутся кредиты, "идут реформы".
Как кусок г)вна начинают выглядеть и подавляющее число новостроев через 5-10 лет после сдачи. Возраст дома на это не влияет.
Конечно. Ведь туда не эльфы заселяются, а все те же "вильнолюды" из вчерашних БПСок. И доведение любого новостроя до состояния БПС с такими жильцами - это только вопрос времени.
То есть вы берете новострой понимая что это на 5 лет?)
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