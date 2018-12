Додано: Сер 19 гру, 2018 18:22

Понаехал написав: https://www.cnbc.com/2018/12/18/this-math-made-me-realize-i-needed-to-start-saving-for-retirement-in-my-twenties-.html

Это "на подумать" кто не откладывает с молоду. Это "на подумать" кто не откладывает с молоду.

That's frightening when you consider that the average monthly Social Security check is just $1,413.а кому то не страшно, для кого то - мечты