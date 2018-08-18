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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3053305430553056>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1262
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
267
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1262
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:18

  _Mykola_ написав:
  zzzzzz написав:Обожают таких работодателей,которые выдвигают требования по трем должностям ,медсестра,кассир,администратор на одну зарплату.

Коллеги, а что вы думаете ?

Это просто еще один случай, когда требования жестко не совпадают с той оплатой которую предлагают причем в разы.
Это как требуется программист со знанием java..., на зарплату в 3200 гривен. ;)


охренеть, вот это требования. кассовый аппарат, аутлук и ксерокс. надо быть олигофреном, чтобы не осилить это. таким 20 тыс грн не платят.
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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:19

  Первый написав:
  Васенька написав:як завжди ввечері у рилоботів перезмінка :)
так як "успішні" люди не їздять на РАБоту та не стоять в пробках...

Каен на газу дівах чіпляє, чи тільки мух на мухобойку?

я вже 2 рік їзджу на американці :)
навігатор зветься. велика машина для великого дядька
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:19

  Первый написав:
  Васенька написав:як завжди ввечері у рилоботів перезмінка :)
так як "успішні" люди не їздять на РАБоту та не стоять в пробках...

Каен на газу дівах чіпляє, чи тільки мух на мухобойку?

Лучше спросите встал ли уже Васенька, революционер-патриот, украинский политик и создатель партии на консульский учет в Польше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:19

  Васенька написав:
  Первый написав:
  Васенька написав:як завжди ввечері у рилоботів перезмінка :)
так як "успішні" люди не їздять на РАБоту та не стоять в пробках...

Каен на газу дівах чіпляє, чи тільки мух на мухобойку?

я вже 2 рік їзджу на американці :)
навігатор зветься. велика машина для великого дядька

не соромно дядьку за батьківські кошти жити? чи лижний інструктор перейшов у нафтогаз?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.cnbc.com/2018/12/18/this-math-made-me-realize-i-needed-to-start-saving-for-retirement-in-my-twenties-.html
Это "на подумать" кто не откладывает с молоду.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:21

  trololo написав:
  Васенька написав:
  Первый написав:Каен на газу дівах чіпляє, чи тільки мух на мухобойку?

я вже 2 рік їзджу на американці :)
навігатор зветься. велика машина для великого дядька


не соромно дядьку за батьківські кошти жити?

Многие настоящие революционеры так жили. Это нормально.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:22

  Понаехал написав:https://www.cnbc.com/2018/12/18/this-math-made-me-realize-i-needed-to-start-saving-for-retirement-in-my-twenties-.html
Это "на подумать" кто не откладывает с молоду.


That's frightening when you consider that the average monthly Social Security check is just $1,413.

а кому то не страшно, для кого то - мечты
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:24

  airmax78 написав:Лучше спросите встал ли уже Васенька, революционер-патриот, украинский политик и создатель партии на консульский учет в Польше.

как человек становившийся на учет, скажу что это дело неблагодарное и затратное. в моем случае обошлось 500 баксов ибо пришлось лететь аж в столицу. имеет смысл если только ребенок рождается за границей. Без этого ребенку не давали загранпорт, хоть это, на мой взгляд, нарушение прав гражданина Украины.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:27

  trololo написав:а кому то не страшно, для кого то - мечты

За эти деньги можно жить только с стране "третьего мира".
Поэтому я планирую покупку жилья в Севастополе или Махачкале. Как только РФ развалится, я прикуплю на старость леть однушку на втором этаже с пешей доступностью моря(в пределах 10 минут) :mrgreen: .
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:27

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав: начало просыпаться сознание хотя бы у небольшого числа инициативных людей. Создаются ОСМД, контролируется сбор и расходование денег, качество предоставляемых услуг. Берутся кредиты, "идут реформы".

Как кусок г)вна начинают выглядеть и подавляющее число новостроев через 5-10 лет после сдачи. Возраст дома на это не влияет.

Конечно. Ведь туда не эльфы заселяются, а все те же "вильнолюды" из вчерашних БПСок. И доведение любого новостроя до состояния БПС с такими жильцами - это только вопрос времени.

То есть вы берете новострой понимая что это на 5 лет?)
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