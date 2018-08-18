Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав: начало просыпаться сознание хотя бы у небольшого числа инициативных людей. Создаются ОСМД, контролируется сбор и расходование денег, качество предоставляемых услуг. Берутся кредиты, "идут реформы".
Как кусок г)вна начинают выглядеть и подавляющее число новостроев через 5-10 лет после сдачи. Возраст дома на это не влияет.
Конечно. Ведь туда не эльфы заселяются, а все те же "вильнолюды" из вчерашних БПСок. И доведение любого новостроя до состояния БПС с такими жильцами - это только вопрос времени.
То есть вы берете новострой понимая что это на 5 лет?)
Цены на жилье после выборов в 2019 году вырастут до 20%, считают в Конфедерации строителей Украины (КСУ).
"Реалии 2018 года частично продолжатся в 2019 году. Цены на недвижимость в Украине будут постепенно расти. В начале года резкого роста цен не предвидится, однако после выборов жилье подорожает до 20%", – сообщается в пресс-релизе КСУ.
На цены в 2019 году, по мнению КСУ, будет влиять высокое предложение и малый спрос, увеличение процентных ставок по кредитам, рост зарплат, цен на стройматериалы, логистику, топливо. При этом стимулировать спрос покупателей будет грамотная концепция проекта, качество строительства, политика ценообразования и высокий уровень эксплуатации комплекса.
По данным КСУ, в текущем году наблюдалось удешевление жилья элитного класса – средняя цена за 1 кв. м в Киеве в 2018 году составила 53 тыс. грн, что на 13% ниже, чем в 2017 году; в тоже время жилье эконом-класса подорожало почти на 14% по сравнению с 2017 годом – до 19 тыс. грн за кв.м.
Цены на жилье после выборов в 2019 году вырастут до 20%, считают в Конфедерации строителей Украины (КСУ).
"Реалии 2018 года частично продолжатся в 2019 году. Цены на недвижимость в Украине будут постепенно расти. В начале года резкого роста цен не предвидится, однако после выборов жилье подорожает до 20%", – сообщается в пресс-релизе КСУ.
На цены в 2019 году, по мнению КСУ, будет влиять высокое предложение и малый спрос, увеличение процентных ставок по кредитам, рост зарплат, цен на стройматериалы, логистику, топливо. При этом стимулировать спрос покупателей будет грамотная концепция проекта, качество строительства, политика ценообразования и высокий уровень эксплуатации комплекса.
По данным КСУ, в текущем году наблюдалось удешевление жилья элитного класса – средняя цена за 1 кв. м в Киеве в 2018 году составила 53 тыс. грн, что на 13% ниже, чем в 2017 году; в тоже время жилье эконом-класса подорожало почти на 14% по сравнению с 2017 годом – до 19 тыс. грн за кв.м.