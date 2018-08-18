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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3053305430553056>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:27

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав: начало просыпаться сознание хотя бы у небольшого числа инициативных людей. Создаются ОСМД, контролируется сбор и расходование денег, качество предоставляемых услуг. Берутся кредиты, "идут реформы".

Как кусок г)вна начинают выглядеть и подавляющее число новостроев через 5-10 лет после сдачи. Возраст дома на это не влияет.

Конечно. Ведь туда не эльфы заселяются, а все те же "вильнолюды" из вчерашних БПСок. И доведение любого новостроя до состояния БПС с такими жильцами - это только вопрос времени.

То есть вы берете новострой понимая что это на 5 лет?)
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:35

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Напишіть щось по темі.

Цена/качество/место -нормально?
https://rieltor.ua/flats-sale/view/8875993/

Звонили, цена такая, документы есть или как обычно?)
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:42

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Коллеги, а что вы думаете ?


лично я думаю шо вы - долб**б. могу и ошибаться, конечно.


Волшебный бан, излечи всех страждующих головушкой :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:24

Цены на жилье после выборов в 2019 году вырастут до 20%, считают в Конфедерации строителей Украины (КСУ).

"Реалии 2018 года частично продолжатся в 2019 году. Цены на недвижимость в Украине будут постепенно расти. В начале года резкого роста цен не предвидится, однако после выборов жилье подорожает до 20%", – сообщается в пресс-релизе КСУ.

На цены в 2019 году, по мнению КСУ, будет влиять высокое предложение и малый спрос, увеличение процентных ставок по кредитам, рост зарплат, цен на стройматериалы, логистику, топливо. При этом стимулировать спрос покупателей будет грамотная концепция проекта, качество строительства, политика ценообразования и высокий уровень эксплуатации комплекса.

По данным КСУ, в текущем году наблюдалось удешевление жилья элитного класса – средняя цена за 1 кв. м в Киеве в 2018 году составила 53 тыс. грн, что на 13% ниже, чем в 2017 году; в тоже время жилье эконом-класса подорожало почти на 14% по сравнению с 2017 годом – до 19 тыс. грн за кв.м.

https://interfax.com.ua/news/economic/554493.html

Высокое предложение и малый спрос - это всегда к дорожаю :mrgreen:
А грамотная концепция это впихнуть невпихуемое на маленьком пятачке это к росту цены :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:27

  zzzzzz написав:
Цены на жилье после выборов в 2019 году вырастут до 20%, считают в Конфедерации строителей Украины (КСУ).

"Реалии 2018 года частично продолжатся в 2019 году. Цены на недвижимость в Украине будут постепенно расти. В начале года резкого роста цен не предвидится, однако после выборов жилье подорожает до 20%", – сообщается в пресс-релизе КСУ.

На цены в 2019 году, по мнению КСУ, будет влиять высокое предложение и малый спрос, увеличение процентных ставок по кредитам, рост зарплат, цен на стройматериалы, логистику, топливо. При этом стимулировать спрос покупателей будет грамотная концепция проекта, качество строительства, политика ценообразования и высокий уровень эксплуатации комплекса.

По данным КСУ, в текущем году наблюдалось удешевление жилья элитного класса – средняя цена за 1 кв. м в Киеве в 2018 году составила 53 тыс. грн, что на 13% ниже, чем в 2017 году; в тоже время жилье эконом-класса подорожало почти на 14% по сравнению с 2017 годом – до 19 тыс. грн за кв.м.

https://interfax.com.ua/news/economic/554493.html

Высокое предложение и малый спрос - это всегда к дорожаю :mrgreen:
А грамотная концепция это впихнуть невпихуемое на маленьком пятачке это к дорожаю :mrgreen:

Чувак, мы поняли, что ты за дешевей, только приводи реальные кейсы дешевея, на конкретных примерах по комплексам
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:29

  Kostia написав:Чувак, мы поняли, что ты за дешевей, только приводи реальные кейсы дешевея, на конкретных примерах по комплексам


Изменение цен на бумаги с обязательствами шо-то там когда-то построить я не обсуждаю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:31

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Чувак, мы поняли, что ты за дешевей, только приводи реальные кейсы дешевея, на конкретных примерах по комплексам


Изменение цен на бумаги с обязательствами шо-то там когда-то построить я не обсуждаю.

Эти бумаги намного больше влияют на цены кржн чем те новости что ты сам с собой обговариваеш
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:33

"Порше Украина" уменьшила цены на Volkswagen и Audi после снижения акцизов ориентировочно на 2-14,5%
Стоимость автомобилей Audi с дизельными двигателями 3.0 TDI (A8, Q7, Q8) уменьшилась на сумму до 291,948 тыс. грн (до 14,5% от стоимости в базовой комплектации).

"Очень привлекательной стала цена на Audi SQ7 с двигателем 4.0 TDI: она снижена на сумму до 389,255 тыс. грн", - сообщает компания, уточняя, что для базовой комплектации снижение составило до 12,5%.

https://interfax.com.ua/news/economic/554348.html

Прохожий, вы выясняли как измениться цена заказанного авто ?
Аванс сколько %% от цены составил ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:37

Kostia
1. Во-первых, я вам не чувак с района.
2. Вот когда с 1 января тарифы на тепло +17% вступят в действие, вот тогда и посмотрим.

Константин, у меня к вам встречный вопрос. По вашему мнение в природе вообще существуют какие-то факторы которые влияют на снижение цен ? ( недостроенные дома не обсуждаем )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:55

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:Как кусок г)вна начинают выглядеть и подавляющее число новостроев через 5-10 лет после сдачи. Возраст дома на это не влияет.

Конечно. Ведь туда не эльфы заселяются, а все те же "вильнолюды" из вчерашних БПСок. И доведение любого новостроя до состояния БПС с такими жильцами - это только вопрос времени.

То есть вы берете новострой понимая что это на 5 лет?)

Я из тех 2% которые за жесткую УК проголосовали + держусь подальше от эконома + стараюсь организовать сознательных не только тут на форуме, но и в жизни.
airmax78
 
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