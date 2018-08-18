Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Перепланировку квартир можно делать без разрешения, – Кабмин
В частности, если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСИ, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов", – сообщил заместитель министра.
Как сообщалось, принятым постановлением также отменена необходимость получать разрешительные документы на строительные работы по утеплению введенных в эксплуатацию жилых домов (строительные работы с классами последствий СС1, СС2) . Источник: https://biz.censor.net.ua/n3103202