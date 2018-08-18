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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3053305430553056

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:56

Перепланировку квартир можно делать без разрешения, – Кабмин

В частности, если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСИ, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов", – сообщил заместитель министра.

Как сообщалось, принятым постановлением также отменена необходимость получать разрешительные документы на строительные работы по утеплению введенных в эксплуатацию жилых домов (строительные работы с классами последствий СС1, СС2) . Источник: https://biz.censor.net.ua/n3103202
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:58

  Kostia написав:
Высокое предложение и малый спрос - это всегда к дорожаю :mrgreen:
А грамотная концепция это впихнуть невпихуемое на маленьком пятачке это к дорожаю :mrgreen:

Чувак, мы поняли, что ты за дешевей, только приводи реальные кейсы дешевея, на конкретных примерах по комплексам[/quote]

Может он имел ввиду, что "Высокое предложение и малый спрос" не дает повода к дорожаю? Блин, без МВА непонятно ничего.... :D
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