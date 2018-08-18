Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Перепланировку квартир можно делать без разрешения, – Кабмин
В частности, если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСИ, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов", – сообщил заместитель министра.
Как сообщалось, принятым постановлением также отменена необходимость получать разрешительные документы на строительные работы по утеплению введенных в эксплуатацию жилых домов (строительные работы с классами последствий СС1, СС2) . Источник: https://biz.censor.net.ua/n3103202
zzzzzz написав:Что-то много обязанностей для медсестры. Уметь снять ЭКГ. - это точно обязанность медсестры ? Уверенно владеть компьютером (программы Outlook,Word,Exel) и оргтехникой. - медсестра или администратор ?? Большой плюс — уметь работать с кассовым аппаратом. - медсестра или кассир ?? Помощь в работе администратора. - ?? ЗВОНИТЕ.РЕЗЮМЕ БЕЗ ЗВОНКА НЕ РАССМАТРИВАЕМ - работодатель требует сначала звонить !
Обожают таких работодателей,которые выдвигают требования по трем должностям ,медсестра,кассир,администратор на одну зарплату.
Коллеги, а что вы думаете ?
Мабуть, у медсестер в Києві середня ЗП вища, ніж 700 дол/міс???
Інший варіант - подавач об,яви ще той рожевоокулярний телепень.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 19 гру, 2018 21:01, всього редагувалось 2 разів.