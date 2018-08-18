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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30543055305630573058>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:56

Перепланировку квартир можно делать без разрешения, – Кабмин

В частности, если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСИ, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов", – сообщил заместитель министра.

Как сообщалось, принятым постановлением также отменена необходимость получать разрешительные документы на строительные работы по утеплению введенных в эксплуатацию жилых домов (строительные работы с классами последствий СС1, СС2) . Источник: https://biz.censor.net.ua/n3103202
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:58

  Kostia написав:
Высокое предложение и малый спрос - это всегда к дорожаю :mrgreen:
А грамотная концепция это впихнуть невпихуемое на маленьком пятачке это к дорожаю :mrgreen:

Чувак, мы поняли, что ты за дешевей, только приводи реальные кейсы дешевея, на конкретных примерах по комплексам[/quote]

Может он имел ввиду, что "Высокое предложение и малый спрос" не дает повода к дорожаю? Блин, без МВА непонятно ничего.... :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:35

  airmax78 написав:Можно было выбрать ПЯТЬ критериев. Одним из критериев жорстку УК выбрали в 2% случаев.

пять это было вчера. но больших.
а сегодня по три.
те, что по пять, были очень большие... но и их не было. было по три.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:57

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Можно было выбрать ПЯТЬ критериев. Одним из критериев жорстку УК выбрали в 2% случаев.

пять это было вчера. но больших.
а сегодня по три.
те, что по пять, были очень большие... но и их не было. было по три.

Осторожно, Юра, у Ромы Карцева на старости лет крыша слегка поехала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:59

  zzzzzz написав:Что-то много обязанностей для медсестры.
Уметь снять ЭКГ. - это точно обязанность медсестры ?
Уверенно владеть компьютером (программы Outlook,Word,Exel) и оргтехникой. - медсестра или администратор ??
Большой плюс — уметь работать с кассовым аппаратом. - медсестра или кассир ??
Помощь в работе администратора. - ??
ЗВОНИТЕ.РЕЗЮМЕ БЕЗ ЗВОНКА НЕ РАССМАТРИВАЕМ - работодатель требует сначала звонить !

Обожают таких работодателей,которые выдвигают требования по трем должностям ,медсестра,кассир,администратор на одну зарплату.

Коллеги, а что вы думаете ?


Мабуть, у медсестер в Києві середня ЗП вища, ніж 700 дол/міс??? :mrgreen:

Інший варіант - подавач об,яви ще той рожевоокулярний телепень. :D
Востаннє редагувалось Frant в Сер 19 гру, 2018 21:01, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  zzzzzz написав:Коллеги, а что вы думаете ?


лично я думаю шо вы - долб**б. могу и ошибаться, конечно.


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:01

kingkongovets
Скажите пожалуйста, а вы свою ком.недвижимость под игральные салоны сдаете ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets
Скажите пожалуйста, а вы свою ком.недвижимость под игральные салоны сдаете ?


этим вопросом ты только что подтвердил предположение трололо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:05

  kingkongovets написав:
trololo написав:
  zzzzzz написав:Коллеги, а что вы думаете ?


лично я думаю шо вы - долб**б. могу и ошибаться, конечно.


+

аналогично+)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:06

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets
Скажите пожалуйста, а вы свою ком.недвижимость под игральные салоны сдаете ?


этим вопросом ты только что подтвердил предположение трололо

Вы мне не "тыкайте" я с вам на брудершафт не пил, и не собираюсь.

Кстати :mrgreen:
ФРС сегодня в очередной раз подняла учетную ставку до 2,5%
Сырьевые товары могут дешеветь. Это относится к металлу в т.ч. но в голове у многих только "дорожайка"
Живите своим умом!
zzzzzz
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