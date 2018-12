Додано: Сер 19 гру, 2018 21:00

trololo написав: zzzzzz написав: Коллеги, а что вы думаете ? Коллеги, а что вы думаете ?



лично я думаю шо вы - долб**б. могу и ошибаться, конечно. лично я думаю шо вы - долб**б. могу и ошибаться, конечно.



+

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.