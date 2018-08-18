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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3055305630573058>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:06

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets
Скажите пожалуйста, а вы свою ком.недвижимость под игральные салоны сдаете ?


этим вопросом ты только что подтвердил предположение трололо

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Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:14

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets
Скажите пожалуйста, а вы свою ком.недвижимость под игральные салоны сдаете ?


этим вопросом ты только что подтвердил предположение трололо


Вот классический пример успешного бизнесмена , сначала через взятки перевести жилой фонд в нежилой, на этом поднять денег. Потом ком.недвигу сдать под мутный бизнес и на форуме выпячивать свое гипер ЭГО при этом всех вокруг считать ущербными :mrgreen:
Уважаемый, вам прибыль наверно затмила разум, так это очень быстро лечиться, стоит только внести изменения в законодательство, всю игралку обложить налогами и сразу розовые очки спадут с глазок. :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:18

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets
Скажите пожалуйста, а вы свою ком.недвижимость под игральные салоны сдаете ?


этим вопросом ты только что подтвердил предположение трололо

Вы мне не "тыкайте" я с вам на брудершафт не пил, и не собираюсь.

Кстати :mrgreen:
ФРС сегодня в очередной раз подняла учетную ставку до 2,5%
Сырьевые товары могут дешеветь. Это относится к металлу в т.ч. но в голове у многих только "дорожайка"

Биржевики отреагировали падением индексов, металлы пока остались в плюсе
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:24

  antey1969 написав:Биржевики отреагировали падением индексов, металлы пока остались в плюсе


золото,серебро,медь,алюминий,никель,платина,палладий почти не коррелируются с ценами на сталь , чугун и прокат.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:26

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:Биржевики отреагировали падением индексов, металлы пока остались в плюсе


золото,серебро,медь,алюминий,никель,платина,палладий почти не коррелируются с ценами на сталь , чугун и прокат.

Глянул снова на сталь. Отреагировала с небольшим запозданием на 0.5% вниз, а биржевые индексы снова перешли в зелень
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 19 гру, 2018 21:28, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets
Скажите пожалуйста, а вы свою ком.недвижимость под игральные салоны сдаете ?


этим вопросом ты только что подтвердил предположение трололо


Вот классический пример успешного бизнесмена , сначала через взятки перевести жилой фонд в нежилой, на этом поднять денег. Потом ком.недвигу сдать под мутный бизнес и на форуме выпячивать свое гипер ЭГО при этом всех вокруг считать ущербными :mrgreen:
Уважаемый, вам прибыль наверно затмила разум, так это очень быстро лечиться, стоит только внести изменения в законодательство, всю игралку обложить налогами и сразу розовые очки спадут с глазок. :mrgreen:



https://youtu.be/IYtVFNhDdVo
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:27

модераторы есть на форуме???

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:Биржевики отреагировали падением индексов, металлы пока остались в плюсе


золото,серебро,медь,алюминий,никель,платина,палладий почти не коррелируются с ценами на сталь , чугун и прокат.

мальчики, вы часом ветку не попутали?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:29

  Прохожий написав:мальчики, вы часом ветку не попутали?


Повышение стоимости денег и цены на метал имеют влияние на цены на КРЖН. Что еще не так ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:31

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:мальчики, вы часом ветку не попутали?


Повышение стоимости денег и цены на метал имеют влияние на цены на КРЖН. Что еще не так ?

Нет, на ветке должна идти непрерывная переброска какахами. Все остальное - флуд
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:35

  antey1969 написав:Нет, на ветке должна идти непрерывная переброска какахами. Все остальное - флуд

И еще восхваления успехами действующей власти :mrgreen:


Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году до среднего уровня в 3,125% годовых, следует из экономического прогноза регулятора.


Ну все, теперь точно будет дорожай :mrgreen: Дорогие кредиты ведут к росту цен на недвигу :mrgreen: А еще три повышения цены на газ , тоже к дорожаю :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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