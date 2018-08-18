Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:kingkongovets Скажите пожалуйста, а вы свою ком.недвижимость под игральные салоны сдаете ?
этим вопросом ты только что подтвердил предположение трололо
Вот классический пример успешного бизнесмена , сначала через взятки перевести жилой фонд в нежилой, на этом поднять денег. Потом ком.недвигу сдать под мутный бизнес и на форуме выпячивать свое гипер ЭГО при этом всех вокруг считать ущербными Уважаемый, вам прибыль наверно затмила разум, так это очень быстро лечиться, стоит только внести изменения в законодательство, всю игралку обложить налогами и сразу розовые очки спадут с глазок.
zzzzzz написав:kingkongovets Скажите пожалуйста, а вы свою ком.недвижимость под игральные салоны сдаете ?
этим вопросом ты только что подтвердил предположение трололо
Вот классический пример успешного бизнесмена , сначала через взятки перевести жилой фонд в нежилой, на этом поднять денег. Потом ком.недвигу сдать под мутный бизнес и на форуме выпячивать свое гипер ЭГО при этом всех вокруг считать ущербными Уважаемый, вам прибыль наверно затмила разум, так это очень быстро лечиться, стоит только внести изменения в законодательство, всю игралку обложить налогами и сразу розовые очки спадут с глазок.
antey1969 написав:Нет, на ветке должна идти непрерывная переброска какахами. Все остальное - флуд
И еще восхваления успехами действующей власти
Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году до среднего уровня в 3,125% годовых, следует из экономического прогноза регулятора.
Ну все, теперь точно будет дорожай Дорогие кредиты ведут к росту цен на недвигу А еще три повышения цены на газ , тоже к дорожаю