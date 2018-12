Додано: Сер 19 гру, 2018 21:26

zzzzzz написав: kingkongovets написав: zzzzzz написав: kingkongovets

Скажите пожалуйста, а вы свою ком.недвижимость под игральные салоны сдаете ?



этим вопросом ты только что подтвердил предположение трололо этим вопросом ты только что подтвердил предположение трололо



Вот классический пример успешного бизнесмена , сначала через взятки перевести жилой фонд в нежилой, на этом поднять денег. Потом ком.недвигу сдать под мутный бизнес и на форуме выпячивать свое гипер ЭГО при этом всех вокруг считать ущербными

Уважаемый, вам прибыль наверно затмила разум, так это очень быстро лечиться, стоит только внести изменения в законодательство, всю игралку обложить налогами и сразу розовые очки спадут с глазок.





