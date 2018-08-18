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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3055305630573058

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:40

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:Нет, на ветке должна идти непрерывная переброска какахами. Все остальное - флуд

И еще восхваления успехами действующей власти :mrgreen:


Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году до среднего уровня в 3,125% годовых, следует из экономического прогноза регулятора.


Ну все, теперь точно будет дорожай :mrgreen: Дорогие кредиты ведут к росту цен на недвигу :mrgreen: А еще три повышения цены на газ , тоже к дорожаю :mrgreen:


вы всю свою недвигу посливали с целью откупить дешевле? или что-то оставили?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:43

  trololo написав:вы всю свою недвигу посливали с целью откупить дешевле? или что-то оставили?


Я же толпоеп как вы меня назвали , чего вы что-то спрашиваете у толпоепа ? Общайтесь с местной Ылитой типа ......сами знаете о ком я)
Живите своим умом!
zzzzzz
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