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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 19 гру, 2018 21:40
zzzzzz написав: antey1969 написав:
Нет, на ветке должна идти непрерывная переброска какахами. Все остальное - флуд
И еще восхваления успехами действующей власти
Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам декабрьского заседания прогнозируют три повышения базовой ставки в 2019 году до среднего уровня в 3,125% годовых, следует из экономического прогноза регулятора.
Ну все, теперь точно будет дорожай
Дорогие кредиты ведут к росту цен на недвигу
А еще три повышения цены на газ , тоже к дорожаю
вы всю свою недвигу посливали с целью откупить дешевле? или что-то оставили?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 19 гру, 2018 21:43
trololo написав:
вы всю свою недвигу посливали с целью откупить дешевле? или что-то оставили?
Я же толпоеп как вы меня назвали , чего вы что-то спрашиваете у толпоепа ? Общайтесь с местной Ылитой типа ......сами знаете о ком я)
Живите своим умом!
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