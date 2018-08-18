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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30563057305830593060>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:43

  trololo написав:вы всю свою недвигу посливали с целью откупить дешевле? или что-то оставили?


Я же толпоеп как вы меня назвали , чего вы что-то спрашиваете у толпоепа ? Общайтесь с местной Ылитой типа ......сами знаете о ком я)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:10

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:мальчики, вы часом ветку не попутали?


Повышение стоимости денег и цены на метал имеют влияние на цены на КРЖН. Что еще не так ?

У Ваших повідомленнях відсутня реклама "новохрущебудів" і дорожай КРЖН)))
Як би Ви топили би за "дорожай", то Вам багато чого дозволялось би)))
Зокрема, називати біле чорним, а чорне - білим))))

  trololo написав:вы всю свою недвигу посливали с целью откупить дешевле? или что-то оставили?


Пан "успішний юрист" - донині отримує субсидію на опалення? :mrgreen:
Чи гріється від сусідів, як незабутній п.Флаймен у своєму цоколі?))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 19 гру, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тот кто пришел на эту ветку не должен реагировать на оскорбления и издевки. Это ветка непримиримой классовой борьбы, битвы мировоззрений и образов жизни.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:15

  airmax78 написав:...у Ромы Карцева на старости лет крыша слегка поехала.

он хоть чего-то добился в жизни на темах юмора и эстрады.
а у некоторых нищебродов, на темах мопов, фасадов и недостижимой красивой жизни, крыша крепко поехала еще в молодом возрасте
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:15

  airmax78 написав:Тот кто пришел на эту ветку не должен реагировать на оскорбления и издевки. Это ветка непримиримой классовой борьбы, битвы мировоззрений и образов жизни.


Я не собираюсь терпеть хамство и неуважение. Благо есть святой бан который способен повысить уровень культуры общения некоторых "звезд" форума.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:18

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Тот кто пришел на эту ветку не должен реагировать на оскорбления и издевки. Это ветка непримиримой классовой борьбы, битвы мировоззрений и образов жизни.


Я не собираюсь терпеть хамство и неуважение. Благо есть святой бан который способен повысить уровень культуры общения некоторых "звезд" форума.


На превеликий жаль, людино-мавпа з своїми хамськими звичками та непотрібними фото Києва 1950...1980-х років - є примадонною місцевого кордєбалєта)))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:20

  Frant написав:На превеликий жаль, людино-мавпа з своїми хамськими звичками та непотрібними фото Києва 1950...1980-х років - є примадонною місцевого кордєбалєта)))))

На прошлой неделе он ушел в бан на 36 часов , неделю он вел себя культурно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:25

  zzzzzz написав:
  Frant написав:На превеликий жаль, людино-мавпа з своїми хамськими звичками та непотрібними фото Києва 1950...1980-х років - є примадонною місцевого кордєбалєта)))))

На прошлой неделе он ушел в бан на 36 часов , неделю он вел себя культурно.

Я в курсі))))

Проте 1 бан за рік флуду - погодьтесь, це вельми мало для перевиховання такого неадеквата.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:30

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...у Ромы Карцева на старости лет крыша слегка поехала.

он хоть чего-то добился в жизни на темах юмора и эстрады.
а у некоторых нищебродов, на темах мопов, фасадов и недостижимой красивой жизни, крыша крепко поехала еще в молодом возрасте

Я верю, что рано или поздно чего-нибудь добьюсь на ниве модных мопов. Пусть даже мне в нем придется сидеть на ресепшене.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:41

  Frant написав:
  zzzzzz написав:
  Frant написав:На превеликий жаль, людино-мавпа з своїми хамськими звичками та непотрібними фото Києва 1950...1980-х років - є примадонною місцевого кордєбалєта)))))

На прошлой неделе он ушел в бан на 36 часов , неделю он вел себя культурно.

Я в курсі))))

Проте 1 бан за рік флуду - погодьтесь, це вельми мало для перевиховання такого неадеквата.

реально "тупой и еще тупее", ни прибавить ни убавить...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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