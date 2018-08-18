|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 гру, 2018 21:43
trololo написав:
вы всю свою недвигу посливали с целью откупить дешевле? или что-то оставили?
Я же толпоеп как вы меня назвали , чего вы что-то спрашиваете у толпоепа ? Общайтесь с местной Ылитой типа ......сами знаете о ком я)
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29739
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2916 раз.
- Подякували: 4836 раз.
-
- Профіль
-
10
2
1
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:10
zzzzzz написав: Прохожий написав:
мальчики, вы часом ветку не попутали?
Повышение стоимости денег и цены на метал имеют влияние на цены на КРЖН. Что еще не так ?
У Ваших повідомленнях відсутня реклама "новохрущебудів" і дорожай КРЖН)))
Як би Ви топили би за "дорожай", то Вам багато чого дозволялось би)))
Зокрема, називати біле чорним, а чорне - білим))))
trololo написав:
вы всю свою недвигу посливали с целью откупить дешевле? или что-то оставили?
Пан "успішний юрист" - донині отримує субсидію на опалення?
Чи гріється від сусідів, як незабутній п.Флаймен у своєму цоколі?)))
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 19 гру, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18851
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:10
Тот кто пришел на эту ветку не должен реагировать на оскорбления и издевки. Это ветка непримиримой классовой борьбы, битвы мировоззрений и образов жизни.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27225
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 705 раз.
- Подякували: 3013 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:15
airmax78 написав:
...у Ромы Карцева на старости лет крыша слегка поехала.
он хоть чего-то добился в жизни на темах юмора и эстрады.
а у некоторых нищебродов, на темах мопов, фасадов и недостижимой красивой жизни, крыша крепко поехала еще в молодом возрасте
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13438
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1812 раз.
- Подякували: 3792 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:15
airmax78 написав:
Тот кто пришел на эту ветку не должен реагировать на оскорбления и издевки. Это ветка непримиримой классовой борьбы, битвы мировоззрений и образов жизни.
Я не собираюсь терпеть хамство и неуважение. Благо есть святой бан который способен повысить уровень культуры общения некоторых "звезд" форума.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29739
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2916 раз.
- Подякували: 4836 раз.
-
- Профіль
-
10
2
1
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:18
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Тот кто пришел на эту ветку не должен реагировать на оскорбления и издевки. Это ветка непримиримой классовой борьбы, битвы мировоззрений и образов жизни.
Я не собираюсь терпеть хамство и неуважение. Благо есть святой бан который способен повысить уровень культуры общения некоторых "звезд" форума.
На превеликий жаль, людино-мавпа з своїми хамськими звичками та непотрібними фото Києва 1950...1980-х років - є примадонною місцевого кордєбалєта)))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18851
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:20
Frant написав:
На превеликий жаль, людино-мавпа з своїми хамськими звичками та непотрібними фото Києва 1950...1980-х років - є примадонною місцевого кордєбалєта)))))
На прошлой неделе он ушел в бан на 36 часов , неделю он вел себя культурно.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29739
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2916 раз.
- Подякували: 4836 раз.
-
- Профіль
-
10
2
1
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:25
zzzzzz написав: Frant написав:
На превеликий жаль, людино-мавпа з своїми хамськими звичками та непотрібними фото Києва 1950...1980-х років - є примадонною місцевого кордєбалєта)))))
На прошлой неделе он ушел в бан на 36 часов , неделю он вел себя культурно.
Я в курсі))))
Проте 1 бан за рік флуду - погодьтесь, це вельми мало для перевиховання такого неадеквата.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18851
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:30
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...у Ромы Карцева на старости лет крыша слегка поехала.
он хоть чего-то добился в жизни на темах юмора и эстрады.
а у некоторых нищебродов, на темах мопов, фасадов и недостижимой красивой жизни, крыша крепко поехала еще в молодом возрасте
Я верю, что рано или поздно чего-нибудь добьюсь на ниве модных мопов. Пусть даже мне в нем придется сидеть на ресепшене.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27225
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 705 раз.
- Подякували: 3013 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:41
Frant написав: zzzzzz написав: Frant написав:
На превеликий жаль, людино-мавпа з своїми хамськими звичками та непотрібними фото Києва 1950...1980-х років - є примадонною місцевого кордєбалєта)))))
На прошлой неделе он ушел в бан на 36 часов , неделю он вел себя культурно.
Я в курсі))))
Проте 1 бан за рік флуду - погодьтесь, це вельми мало для перевиховання такого неадеквата.
реально "тупой и еще тупее", ни прибавить ни убавить...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10020
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 440 раз.
- Подякували: 925 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|