Я же толпоеп как вы меня назвали , чего вы что-то спрашиваете у толпоепа ? Общайтесь с местной Ылитой типа ......сами знаете о ком я)
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Додано: Сер 19 гру, 2018 21:43
Я же толпоеп как вы меня назвали , чего вы что-то спрашиваете у толпоепа ? Общайтесь с местной Ылитой типа ......сами знаете о ком я)
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:10
У Ваших повідомленнях відсутня реклама "новохрущебудів" і дорожай КРЖН)))
Як би Ви топили би за "дорожай", то Вам багато чого дозволялось би)))
Зокрема, називати біле чорним, а чорне - білим))))
Пан "успішний юрист" - донині отримує субсидію на опалення?
Чи гріється від сусідів, як незабутній п.Флаймен у своєму цоколі?)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 19 гру, 2018 22:12, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тот кто пришел на эту ветку не должен реагировать на оскорбления и издевки. Это ветка непримиримой классовой борьбы, битвы мировоззрений и образов жизни.
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:15
он хоть чего-то добился в жизни на темах юмора и эстрады.
а у некоторых нищебродов, на темах мопов, фасадов и недостижимой красивой жизни, крыша крепко поехала еще в молодом возрасте
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:15
Я не собираюсь терпеть хамство и неуважение. Благо есть святой бан который способен повысить уровень культуры общения некоторых "звезд" форума.
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:18
На превеликий жаль, людино-мавпа з своїми хамськими звичками та непотрібними фото Києва 1950...1980-х років - є примадонною місцевого кордєбалєта)))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:20
На прошлой неделе он ушел в бан на 36 часов , неделю он вел себя культурно.
Живите своим умом!
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:25
Я в курсі))))
Проте 1 бан за рік флуду - погодьтесь, це вельми мало для перевиховання такого неадеквата.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:30
Я верю, что рано или поздно чего-нибудь добьюсь на ниве модных мопов. Пусть даже мне в нем придется сидеть на ресепшене.
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:41
реально "тупой и еще тупее", ни прибавить ни убавить...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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