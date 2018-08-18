Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zzzzzz написав:[quote="4531490:Frant" На превеликий жаль, людино-мавпа з своїми хамськими звичками та непотрібними фото Києва 1950...1980-х років - є примадонною місцевого кордєбалєта))))) На прошлой неделе он ушел в бан на 36 часов , неделю он вел себя культурно.
Я в курсі))))
Проте 1 бан за рік флуду - погодьтесь, це вельми мало для перевиховання такого неадеквата.
реально "тупой и еще тупее", ни прибавить ни убавить...
Модератор, пожалуйста, прошу оградить от постоянного хамства со стороны . Уважаемый модератор, может очистим ветку от хамства и взамных оскорблений ?
airmax78 написав:Тот кто пришел на эту ветку не должен реагировать на оскорбления и издевки. Это ветка непримиримой классовой борьбы, битвы мировоззрений и образов жизни.
Я не собираюсь терпеть хамство и неуважение. Благо есть святой бан который способен повысить уровень культуры общения некоторых "звезд" форума.
ты со старта тыкаешь и пренебрежительно хамишь незнакомым людям, а когда тебе прилетает заслуженная ответка включаешь обиженную девочку, переходишь на «вы» и уповаешь на «святой бан»?) там где я вырос таким людям давали характеристику из трех букв на букву «ч» «по сути есть что сказать?» (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
ККЦ может кто-то забыл причину по которой я перешел на ты ? Так я могу напомнить причину. Причина была в том что я название улицы написал не так как вам нравиться. За что вы меня обозвали нелицепрятным словом. Свои оскорбления будете использовать в другом месте.
А свои слова на букву "ч" можете использовать в общении со своими родственниками но не со мной и не на этом форуме.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 19 гру, 2018 23:33, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:ККЦ может кто-то забыл причину по которой я перешел на ты ? Так я могу напомнить причину. Причина была в том что я название улицы написал не так как вам нравиться. За что я был оскорблен. Свои оскорбления будете использовать в другом месте.
А свои слова на букву "ч" можете использовать в общении со своими родственниками но не со мной и не на этом форуме.
ну да, мне как филологу и киевлянину больно читать «улица щЕрса», но дело тут не в том шо мне нравится, а в твоей тупости и безграмотности, оскорбленный ты наш «как вам нравитЬся», бггг
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 19 гру, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:там где я вырос таким людям давали характеристику из трех букв на букву «ч»
чел?
Слушай, тут Прохожий рассказывал что дальнобойщик в США зарабатывает 10 000 в месяц. Я готов приехать на пол года поработать. На вырученные деньги купить 2 однушки в Оранж сити. Это так а то мало веры "розовоочковым".
Уважаемый модератор , пожалуйста избавьте от неадеквата на ветке. Постоянное хамство,оскорбления, неуважение идет от этого форумчанина. Но прошлой неделе его банили на 36 часов, но это как видим не помогло.