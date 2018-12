Додано: Сер 19 гру, 2018 23:10

zzzzzz написав: airmax78 написав: Тот кто пришел на эту ветку не должен реагировать на оскорбления и издевки. Это ветка непримиримой классовой борьбы, битвы мировоззрений и образов жизни. Тот кто пришел на эту ветку не должен реагировать на оскорбления и издевки. Это ветка непримиримой классовой борьбы, битвы мировоззрений и образов жизни.



Я не собираюсь терпеть хамство и неуважение. Благо есть святой бан который способен повысить уровень культуры общения некоторых "звезд" форума. Я не собираюсь терпеть хамство и неуважение. Благо есть святой бан который способен повысить уровень культуры общения некоторых "звезд" форума.



ты со старта тыкаешь и пренебрежительно хамишь незнакомым людям, а когда тебе прилетает заслуженная ответка включаешь обиженную девочку, переходишь на «вы» и уповаешь на «святой бан»?)

там где я вырос таким людям давали характеристику из трех букв на букву «ч»

«по сути есть что сказать?» (с) ты со старта тыкаешь и пренебрежительно хамишь незнакомым людям, а когда тебе прилетает заслуженная ответка включаешь обиженную девочку, переходишь на «вы» и уповаешь на «святой бан»?)там где я вырос таким людям давали характеристику из трех букв на букву «ч»«по сути есть что сказать?» (с)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.