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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3057305830593060>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:ККЦ может кто-то забыл причину по которой я перешел на ты ?
Так я могу напомнить причину.
Причина была в том что я название улицы написал не так как вам нравиться. За что я был оскорблен. Свои оскорбления будете использовать в другом месте.

А свои слова на букву "ч" можете использовать в общении со своими родственниками но не со мной и не на этом форуме.


ну да, мне как филологу и киевлянину больно читать «улица щЕрса», но дело тут не в том шо мне нравится, а в твоей тупости и безграмотности, оскорбленный ты наш
«как вам нравитЬся», бггг
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 19 гру, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:35

А все-таки, где Захар?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:37

  Понаехал написав:
  kingkongovets написав:там где я вырос таким людям давали характеристику из трех букв на букву «ч»

чел?

Слушай, тут Прохожий рассказывал что дальнобойщик в США зарабатывает 10 000 в месяц. Я готов приехать на пол года поработать. На вырученные деньги купить 2 однушки в Оранж сити. Это так а то мало веры "розовоочковым".
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:04

  zzzzzz написав:Kostia
1. Во-первых, я вам не чувак с района.
2. Вот когда с 1 января тарифы на тепло +17% вступят в действие, вот тогда и посмотрим.

Константин, у меня к вам встречный вопрос. По вашему мнение в природе вообще существуют какие-то факторы которые влияют на снижение цен ? ( недостроенные дома не обсуждаем )

Да
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:09

  airmax78 написав:Я из тех 2% которые за жесткую УК проголосовали + держусь подальше от эконома + стараюсь организовать сознательных не только тут на форуме, но и в жизни.

Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:14

  trololo написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Тот кто пришел на эту ветку не должен реагировать на оскорбления и издевки. Это ветка непримиримой классовой борьбы, битвы мировоззрений и образов жизни.


Я не собираюсь терпеть хамство и неуважение. Благо есть святой бан который способен повысить уровень культуры общения некоторых "звезд" форума.


не нужно было писать вопиющую фигню насчет супер требований к медсестрам. мой бан ведь вам ума не добавит, не решает проблемы


Да откуда у меня ум,я же толпоеп по вашему мнению . К чему это продолжение дискуссии ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:14

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Kostia
1. Во-первых, я вам не чувак с района.
2. Вот когда с 1 января тарифы на тепло +17% вступят в действие, вот тогда и посмотрим.

Константин, у меня к вам встречный вопрос. По вашему мнение в природе вообще существуют какие-то факторы которые влияют на снижение цен ? ( недостроенные дома не обсуждаем )

Да


Можете перечислить ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:20

  zzzzzz написав:Да откуда у меня ум,я же толпоеп по вашему мнению . К чему это продолжение дискуссии ?


ну вы так топите за дешевей, что интересно стало. или свои деньги на свои прогнозы вы ставить не готовы?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:23

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...у Ромы Карцева на старости лет крыша слегка поехала.

он хоть чего-то добился в жизни на темах юмора и эстрады.
а у некоторых нищебродов, на темах мопов, фасадов и недостижимой красивой жизни, крыша крепко поехала еще в молодом возрасте

Я верю, что рано или поздно чего-нибудь добьюсь на ниве модных мопов. Пусть даже мне в нем придется сидеть на ресепшене.

можете еще мыть фасадное остекление у армянина. советую прямо сейчас писать резюме.
кто откажется от работника, да еще и идейного?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:23

  kingkongovets написав:видишь ли, мой юный друг, я люблю пикап-трачки не меньше барабашова и люблю проехаться фром кост ту кост с арвишкой на прицепе имея бобтейлом рэм 3500
это одно из моих хобби и на трак-стапах хватает русско и украиноговорящих тракеров, которые всегда рады паписдеть
так шо не езди по ушам если ты не в теме

Как хорошо быть самым умным и во всем разбиратся. :mrgreen:
Понаехал
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