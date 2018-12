Додано: Сер 19 гру, 2018 23:33

zzzzzz написав: ККЦ может кто-то забыл причину по которой я перешел на ты ?

Так я могу напомнить причину.

Причина была в том что я название улицы написал не так как вам нравиться. За что я был оскорблен. Свои оскорбления будете использовать в другом месте.



А свои слова на букву "ч" можете использовать в общении со своими родственниками но не со мной и не на этом форуме.



ну да, мне как филологу и киевлянину больно читать «улица щЕрса», но дело тут не в том шо мне нравится, а в твоей тупости и безграмотности, оскорбленный ты наш

«как вам нравитЬся», бггг ну да, мне как филологу и киевлянину больно читать «улица щЕрса», но дело тут не в том шо мне нравится, а в твоей тупости и безграмотности, оскорбленный ты наш

Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 19 гру, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.

