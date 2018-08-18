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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 19 гру, 2018 23:33
zzzzzz написав:ККЦ может кто-то забыл причину по которой я перешел на ты ?
Так я могу напомнить причину.
Причина была в том что я название улицы написал не так как вам нравиться. За что я был оскорблен. Свои оскорбления будете использовать в другом месте.
А свои слова на букву "ч" можете использовать в общении со своими родственниками но не со мной и не на этом форуме.
ну да, мне как филологу и киевлянину больно читать «улица щЕрса», но дело тут не в том шо мне нравится, а в твоей тупости и безграмотности, оскорбленный ты наш
«как вам нравитЬся», бггг
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 19 гру, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 19 гру, 2018 23:35
А все-таки, где Захар?
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Додано: Сер 19 гру, 2018 23:37
Понаехал написав: kingkongovets написав:
там где я вырос таким людям давали характеристику из трех букв на букву «ч»
чел?
Слушай, тут Прохожий рассказывал что дальнобойщик в США зарабатывает 10 000 в месяц. Я готов приехать на пол года поработать. На вырученные деньги купить 2 однушки в Оранж сити. Это так а то мало веры "розовоочковым".
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:04
zzzzzz написав:Kostia
1. Во-первых, я вам не чувак с района.
2. Вот когда с 1 января тарифы на тепло +17% вступят в действие, вот тогда и посмотрим.
Константин, у меня к вам встречный вопрос. По вашему мнение в природе вообще существуют какие-то факторы которые влияют на снижение цен ? ( недостроенные дома не обсуждаем )
Да
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:09
airmax78 написав:
Я из тех 2% которые за жесткую УК проголосовали + держусь подальше от эконома + стараюсь организовать сознательных не только тут на форуме, но и в жизни.
Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:14
trololo написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:
Тот кто пришел на эту ветку не должен реагировать на оскорбления и издевки. Это ветка непримиримой классовой борьбы, битвы мировоззрений и образов жизни.
Я не собираюсь терпеть хамство и неуважение. Благо есть святой бан который способен повысить уровень культуры общения некоторых "звезд" форума.
не нужно было писать вопиющую фигню насчет супер требований к медсестрам. мой бан ведь вам ума не добавит, не решает проблемы
Да откуда у меня ум,я же толпоеп по вашему мнению . К чему это продолжение дискуссии ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:14
Kostia написав: zzzzzz написав:Kostia
1. Во-первых, я вам не чувак с района.
2. Вот когда с 1 января тарифы на тепло +17% вступят в действие, вот тогда и посмотрим.
Константин, у меня к вам встречный вопрос. По вашему мнение в природе вообще существуют какие-то факторы которые влияют на снижение цен ? ( недостроенные дома не обсуждаем )
Да
Можете перечислить ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:20
zzzzzz написав:
Да откуда у меня ум,я же толпоеп по вашему мнению . К чему это продолжение дискуссии ?
ну вы так топите за дешевей, что интересно стало. или свои деньги на свои прогнозы вы ставить не готовы?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:23
airmax78 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
...у Ромы Карцева на старости лет крыша слегка поехала.
он хоть чего-то добился в жизни на темах юмора и эстрады.
а у некоторых нищебродов, на темах мопов, фасадов и недостижимой красивой жизни, крыша крепко поехала еще в молодом возрасте
Я верю, что рано или поздно чего-нибудь добьюсь на ниве модных мопов. Пусть даже мне в нем придется сидеть на ресепшене.
можете еще мыть фасадное остекление у армянина. советую прямо сейчас писать резюме.
кто откажется от работника, да еще и идейного?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:23
kingkongovets написав:
видишь ли, мой юный друг, я люблю пикап-трачки не меньше барабашова и люблю проехаться фром кост ту кост с арвишкой на прицепе имея бобтейлом рэм 3500
это одно из моих хобби и на трак-стапах хватает русско и украиноговорящих тракеров, которые всегда рады паписдеть
так шо не езди по ушам если ты не в теме
Как хорошо быть самым умным и во всем разбиратся.
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