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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 гру, 2018 00:23
trololo написав: zzzzzz написав:
Да откуда у меня ум,я же толпоеп по вашему мнению . К чему это продолжение дискуссии ?
ну вы так топите за дешевей, что интересно стало. или свои деньги на свои прогнозы вы ставить не готовы?
Уважаемый , предлагаю вам не акцентировать на мне внимание. Толпоепы этого не достойны .
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:33
Понаехал написав:
Как хорошо быть самым умным и во всем разбиратся.
не знаю шо такое «самый умный», но я помню как ходил в читальный зал районной библиотеки, шоп выискивать и выписывать из подшивок журналов «наука и техника» алгоритмы для собирания кубика рубика, и шо такое квартира на левом берегу в новом микрорайоне без телефона, а сейчас это можно сделать, сказав «привет, сири»
тебе это не понять и не оценить, вот ты и не ценишь и не пользуешься
людям сейчас доступны возможности, о которых мы 30 лет назад не могли и мечтать, а вы вместо того шоп расти над собой лайкаете тупые демотиваторы и сбиваетесь в сообщества инфантильных терпил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:37
kingkongovets написав:
не знаю шо такое «самый умный», но я помню как ходил в читальный зал районной библиотеки, шоп выискивать и выписывать из подшивок журналов «наука и техника» алгоритмы для собирания кубика рубика, и шо такое квартира на левом берегу в новом микрорайоне без телеыона, а сейчас это можно сделать, сказав «привет, сири»
тебе это не понять и не оценить, вот ты и не ценишь и не пользуешься
я так понимаю, что "читальный зал районной" был где-то под Черниговом. Именно там коренный киевляне.
А в том, что есть современные средства упрекать... Ходите дальше.
Дальнейшая наша дискуссия напоминает мне песню "Случай в ресторане". Автора подсказать?
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Понаехал
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:53
zzzzzz написав: Kostia написав: zzzzzz написав:Kostia
1. Во-первых, я вам не чувак с района.
2. Вот когда с 1 января тарифы на тепло +17% вступят в действие, вот тогда и посмотрим.
Константин, у меня к вам встречный вопрос. По вашему мнение в природе вообще существуют какие-то факторы которые влияют на снижение цен ? ( недостроенные дома не обсуждаем )
Да
Можете перечислить ?
Да
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:58
zzzzzz написав: trololo написав: zzzzzz написав:
Да откуда у меня ум,я же толпоеп по вашему мнению . К чему это продолжение дискуссии ?
ну вы так топите за дешевей, что интересно стало. или свои деньги на свои прогнозы вы ставить не готовы?
Уважаемый , предлагаю вам не акцентировать на мне внимание. Толпоепы этого не достойны .
какой вы обидчивый
помимо того, что пишете фигню, еще и сами в нее не верите. нельзя просто так взять и пройти мимо
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:58
Kostia написав: zzzzzz написав: Kostia написав:
Да
Можете перечислить ?
Да
Спасибо
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Додано: Чет 20 гру, 2018 01:02
trololo написав:
какой вы обидчивый
помимо того, что пишете фигню, еще и сами в нее не верите. нельзя просто так взять и пройти мимо
А зачем мне общаться с человеком который использует публичные оскорбления. Вот поясните, мне это зачем ?
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Додано: Чет 20 гру, 2018 01:04
Kostia написав: airmax78 написав:
Я из тех 2% которые за жесткую УК проголосовали + держусь подальше от эконома + стараюсь организовать сознательных не только тут на форуме, но и в жизни.
Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк
Только в экономе их от 70 до 100%. И полет их фантазии ограничен только скудным бюджетом. В бизнесе, даже в таком как ФК - не более 50%. Там где есть какая-никакая УК - начинает стремиться к менее чем 10%.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 01:29
главное оружие рашистов - ложь
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