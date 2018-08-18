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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3057305830593060

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:23

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Да откуда у меня ум,я же толпоеп по вашему мнению . К чему это продолжение дискуссии ?


ну вы так топите за дешевей, что интересно стало. или свои деньги на свои прогнозы вы ставить не готовы?


Уважаемый , предлагаю вам не акцентировать на мне внимание. Толпоепы этого не достойны .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:Как хорошо быть самым умным и во всем разбиратся. :mrgreen:


не знаю шо такое «самый умный», но я помню как ходил в читальный зал районной библиотеки, шоп выискивать и выписывать из подшивок журналов «наука и техника» алгоритмы для собирания кубика рубика, и шо такое квартира на левом берегу в новом микрорайоне без телефона, а сейчас это можно сделать, сказав «привет, сири»
тебе это не понять и не оценить, вот ты и не ценишь и не пользуешься
людям сейчас доступны возможности, о которых мы 30 лет назад не могли и мечтать, а вы вместо того шоп расти над собой лайкаете тупые демотиваторы и сбиваетесь в сообщества инфантильных терпил
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:37

  kingkongovets написав:не знаю шо такое «самый умный», но я помню как ходил в читальный зал районной библиотеки, шоп выискивать и выписывать из подшивок журналов «наука и техника» алгоритмы для собирания кубика рубика, и шо такое квартира на левом берегу в новом микрорайоне без телеыона, а сейчас это можно сделать, сказав «привет, сири»
тебе это не понять и не оценить, вот ты и не ценишь и не пользуешься

я так понимаю, что "читальный зал районной" был где-то под Черниговом. Именно там коренный киевляне.
А в том, что есть современные средства упрекать... Ходите дальше.
Дальнейшая наша дискуссия напоминает мне песню "Случай в ресторане". Автора подсказать?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:53

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Kostia
1. Во-первых, я вам не чувак с района.
2. Вот когда с 1 января тарифы на тепло +17% вступят в действие, вот тогда и посмотрим.

Константин, у меня к вам встречный вопрос. По вашему мнение в природе вообще существуют какие-то факторы которые влияют на снижение цен ? ( недостроенные дома не обсуждаем )

Да


Можете перечислить ?

Да
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:58

  zzzzzz написав:
  trololo написав:
  zzzzzz написав:Да откуда у меня ум,я же толпоеп по вашему мнению . К чему это продолжение дискуссии ?


ну вы так топите за дешевей, что интересно стало. или свои деньги на свои прогнозы вы ставить не готовы?


Уважаемый , предлагаю вам не акцентировать на мне внимание. Толпоепы этого не достойны .


какой вы обидчивый :) помимо того, что пишете фигню, еще и сами в нее не верите. нельзя просто так взять и пройти мимо
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:58

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Да


Можете перечислить ?

Да

Спасибо :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 01:02

  trololo написав:какой вы обидчивый :) помимо того, что пишете фигню, еще и сами в нее не верите. нельзя просто так взять и пройти мимо

А зачем мне общаться с человеком который использует публичные оскорбления. Вот поясните, мне это зачем ? :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 01:04

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Я из тех 2% которые за жесткую УК проголосовали + держусь подальше от эконома + стараюсь организовать сознательных не только тут на форуме, но и в жизни.

Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк

Только в экономе их от 70 до 100%. И полет их фантазии ограничен только скудным бюджетом. В бизнесе, даже в таком как ФК - не более 50%. Там где есть какая-никакая УК - начинает стремиться к менее чем 10%.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 01:29

  zzzzzz написав:
  trololo написав:какой вы обидчивый :) помимо того, что пишете фигню, еще и сами в нее не верите. нельзя просто так взять и пройти мимо

А зачем мне общаться с человеком который использует публичные оскорбления. Вот поясните, мне это зачем ? :mrgreen: :mrgreen:


Ну вы так переживаете
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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